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Eventi e Cultura

Lanciano, concerto in memoria di Claudia Allegrino al Teatro Fenaroli: musica e solidarietà unite per la ricerca contro le leucemie

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Il Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano sarà il palcoscenico di un concerto speciale dedicato alla memoria di Claudia Allegrino, giovedì 16 aprile 2026 alle ore 17.00.

L’evento, promosso da Ascom Abruzzo con il patrocinio del Comune di Lanciano e dell’Assessorato alla Cultura, si propone come momento di condivisione e ricordo per celebrare la vita di Claudia un anno dopo la sua scomparsa. Claudia Allegrino era una giovane donna amata da tutti per il suo sorriso e la sua gentilezza, e questo concerto vuole onorarne la memoria in modo significativo.

Il concerto si suddividerà in due parti distinte: la prima dedicata al pianoforte con l’esibizione della musicista Maria Gabriella Castiglione, mentre la seconda parte vedrà protagonista la band Distinto, pronta a coinvolgere il pubblico con sonorità contemporanee e toccanti.

Prima del concerto, alle ore 16.00, si terrà una Santa Messa nella Cattedrale Madonna del Ponte di Lanciano, in memoria di Claudia, per creare un legame spirituale tra raccoglimento e partecipazione.

Ma l’evento non è solo un momento di ricordo, bensì anche di solidarietà. L’ingresso sarà libero con offerta volontaria e l’intero ricavato sarà devoluto all’AIL Teramo, a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma.

Il concerto si presenta così come un’occasione per trasformare i ricordi in azioni concrete, unendo arte e impegno civile per una causa importante e altruistica.

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