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Eventi e Cultura

Lanciano, concerto in memoria di Claudia Allegrino al Teatro Fenaroli: musica, ricordo e solidarietà per sostenere l’AIL Teramo

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Lanciano, concerto in memoria di Claudia Allegrino: musica e solidarietà al Teatro Fenaroli

Un pomeriggio all’insegna della musica, del ricordo e della solidarietà. Giovedì 16 aprile 2026, alle ore 17.00, il Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano ospiterà il concerto in memoria di Claudia Allegrino, a un anno dalla sua scomparsa.

L’iniziativa, promossa da Ascom Abruzzo con il patrocinio del Comune di Lanciano e dell’Assessorato alla Cultura, rappresenta un momento di condivisione collettiva per ricordare una giovane donna il cui sorriso e la cui gentilezza continuano a vivere nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Il programma del concerto si articola in due momenti distinti. La prima parte sarà dedicata al pianoforte, con l’esibizione della musicista MARIA GABRIELLA CASTIGLIONE, che proporrà un repertorio capace di coniugare intensità emotiva e raffinatezza interpretativa. A seguire, la seconda parte vedrà protagonista la band DISTINTO, pronta a coinvolgere il pubblico con sonorità contemporanee e una performance dal forte impatto emotivo.

La giornata commemorativa prenderà avvio già alle ore 16.00 con una Santa Messa nella Cattedrale Madonna del Ponte, sempre a Lanciano, in ricordo di Claudia. Un momento spirituale che precederà il concerto, creando un filo conduttore tra raccoglimento e partecipazione.

L’evento non ha solo una valenza simbolica, ma anche solidale: l’ingresso sarà libero con offerta volontaria e l’intero ricavato sarà devoluto all’AIL Teramo, a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma.

Il concerto si propone così come un’occasione per trasformare il ricordo in azione concreta, unendo arte e impegno civile.

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