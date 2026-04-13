Lanciano, concerto in memoria di Claudia Allegrino: musica e solidarietà al Teatro Fenaroli per sostenere l’AIL Teramo

Un pomeriggio all’insegna della musica e della solidarietà si terrà il prossimo giovedì 16 aprile 2026, alle ore 17:00, presso il Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano. Si tratta del concerto in memoria di Claudia Allegrino, organizzato a un anno dalla sua scomparsa.

L’evento, promosso da Ascom Abruzzo con il patrocinio del Comune di Lanciano e dell’Assessorato alla Cultura, rappresenta un’occasione di condivisione per ricordare Claudia, una giovane donna il cui sorriso e la gentilezza continuano a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.

Il concerto si dividerà in due momenti distinti: la prima parte sarà dedicata al pianoforte, con l’esibizione della musicista Maria Gabriella Castiglione, che proporrà un repertorio capace di coniugare intensità emotiva e raffinatezza interpretativa. La seconda parte sarà invece affidata alla band Distinto, che coinvolgerà il pubblico con sonorità contemporanee e una performance dal forte impatto emotivo.

La giornata commemorativa inizierà alle ore 16:00 con una Santa Messa nella Cattedrale Madonna del Ponte di Lanciano, in ricordo di Claudia, creando così un legame tra raccoglimento e partecipazione.

L’ingresso al concerto sarà libero con offerta volontaria e l’intero ricavato sarà devoluto all’AIL Teramo, a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma. In questo modo, il concerto diventa un’occasione per trasformare il ricordo in azione concreta, unendo arte e impegno civile.