Lanciano, concerto in memoria di Claudia Allegrino: musica e solidarietà al Teatro Fenaroli per sostenere l’AIL Teramo

Un pomeriggio dedicato alla musica, al ricordo e alla solidarietà si terrà giovedì 16 aprile 2026, alle ore 17.00, al Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano. Il concerto in memoria di Claudia Allegrino, organizzato da Ascom Abruzzo con il patrocinio del Comune di Lanciano e dell’Assessorato alla Cultura, sarà un momento di condivisione per ricordare la giovane donna scomparsa un anno fa.

Il programma del concerto prevede due momenti: la prima parte sarà dedicata al pianoforte con l’esibizione della musicista Maria Gabriella Castiglione, che proporrà un repertorio intenso e raffinato. La seconda parte vedrà la band Distinto coinvolgere il pubblico con sonorità contemporanee e una performance dal forte impatto emotivo.

La giornata commemorativa inizierà alle ore 16.00 con una Santa Messa nella Cattedrale Madonna del Ponte di Lanciano, in ricordo di Claudia, per creare un momento spirituale che precederà il concerto.

L’ingresso al concerto sarà libero con offerta volontaria e il ricavato sarà devoluto all’AIL Teramo, a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma. L’evento, oltre che simbolico, avrà un forte scopo solidale, trasformando il ricordo in azione concreta e unendo arte e impegno civile.

Un momento speciale per onorare la memoria di Claudia Allegrino e contribuire a una causa importante.