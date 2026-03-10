Lanciano, concerto “Musica senza confini” dell’Orchestra Bandistica città di Ortona al Teatro Fenaroli

Il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano ospiterà il concerto della Orchestra Bandistica città di Ortona il prossimo 14 marzo 2026 alle ore 18:00. L’evento, intitolato “Musica senza confini”, vedrà la partecipazione degli allievi della Scuola Musicale L. Di Tollo e proporrà un repertorio vario che includerà musiche di autori come Powell, Ketelbey, Kees, Jones, Moss, Higgins, Sebregts, Farina, Badelt e Verì.

Il concerto, della durata di circa due ore, sarà diretto dal giovane Maestro Marco Bomba, nato nel 1994 a Lanciano. La Banda Città di Ortona si esibirà per il secondo anno consecutivo presso il Teatro Fenaroli, presentando una selezione di brani di musica leggera, musiche da film, marce sinfoniche e composizioni di autori locali.

La Banda, composta da circa 40 musicisti volontari non professionisti, è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e viene diretta da Marco Bomba dal 2022 con passione e professionalità. Il Maestro ha arricchito il repertorio della banda con brani di autori come Santana, Queen, De Andrè, attirando un pubblico sempre più numeroso ad ogni concerto.

L’ingresso al concerto avrà un costo di €10 e i biglietti saranno in vendita sul circuito ciaotickets e presso il botteghino del teatro il 13 marzo (16.30/19.30) e il 14 marzo (dalle 16.30). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0872713586 o visitare il sito web del Teatro Fenaroli.

L’evento è un omaggio della Banda Città di Ortona alla propria città e si preannuncia come una serata all’insegna della musica senza confini e senza età.