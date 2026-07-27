Lanciano, conferenza stampa su Parco Costa Teatina: le ragioni del No

Domani, martedì 28 luglio, alle ore 10, a Lanciano, nella Sala di Conversazione di Palazzo del Municipio, in piazza Plebiscito, si terrà una conferenza stampa sul “Parco della Costa Teatina: le ragioni del no”. A rendere nota l’importante iniziativa è il commissario provinciale della Lega Chieti, Maurizio Bucci.

L’evento si propone di analizzare e discutere le motivazioni che stanno alla base del rifiuto del Parco della Costa Teatina, suscitando sicuramente dibattiti e confronti di opinione.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, il commissario provinciale della Lega Chieti fornirà dettagli e spiegazioni sulle ragioni che hanno portato a esprimere un netto “no” nei confronti di questo progetto.

La conferenza stampa rappresenta quindi un’occasione importante per comprendere appieno le posizioni e gli argomenti che si contrappongono alla realizzazione del Parco della Costa Teatina.

Gli interessati a partecipare e a seguire gli interventi previsti potranno farlo domani mattina a Lanciano, con l’opportunità di approfondire le tematiche trattate durante la conferenza stampa.

Insomma, l’appuntamento di domani si prospetta come un momento di confronto e dibattito su una questione di rilevante interesse per il territorio, che coinvolge diverse parti in gioco e suscita aspettative e preoccupazioni da entrambe le parti coinvolte.