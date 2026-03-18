Lanciano: domenica 22 marzo lo spettacolo “Anxos show: missione divertimento” al Teatro Mazzini, un mix di musica, cultura e intrattenimento interattivo per il pubblico

Si terrà domenica 22 marzo 2026 alle 17.30 presso il Teatro Mazzini di Lanciano lo spettacolo “Anxos show: missione divertimento”, un evento unico nel suo genere che coinvolgerà il pubblico in sala. Ideato e diretto da Tommy Oliva e organizzato dal Gruppo artistico culturale Anxos Charlie’s Angels con il patrocinio del Comune di Lanciano, lo spettacolo è un omaggio ai famosi “angeli” della serie televisiva degli anni Settanta, che quest’anno festeggiano il cinquantesimo anniversario dalla loro creazione.

Il titolo “Anxos” che in lingua galiziana significa “angeli”, si ispira anche per assonanza ad Anxanum, l’antico nome della città di Lanciano. Durante lo show, il pubblico potrà godere di diversi momenti di spettacolo e intrattenimento. La musica dal vivo sarà garantita dal quartetto vocale O.PER.A, composto da Tommy Oliva, Paolo Toscano, Maria Rosaria Ruggieri e Stefania Pasquini. Sarà presente anche lo scrittore Bruno Spadaccini, che proporrà estratti del suo libro “Intanto, bisognava vivere” e presenterà “O Roma o morte”, un’altra sua opera.

Tra gli ospiti d’onore figura il soprano Carmen Petrocelli, che presenterà progetti dell’associazione “Chez Arts” e eseguirà due pezzi della tradizione musicale classica accompagnata dal chitarrista Eugenio Caronna. Inoltre, si esibirà Antonio Antonini, noto come Pigus, con abilità circensi, teatro e comicità.

Lo spettacolo prevede anche momenti interattivi con il pubblico come il gioco del Bingo e una parodia del programma televisivo “Affari tuoi”, condotta dall’attore Manuele Tano, con la possibilità di vincere ricchi premi. A fungere da filo conduttore tra palco e pubblico ci saranno le Anxos, un trio che realizzerà una divertente parodia delle Charlie’s Angels coinvolgendo gli spettatori in un’atmosfera dinamica e originale.

Barbara Del Fallo, responsabile stampa dell’evento, è disponibile per ulteriori informazioni e contatti al numero 3392938948 o via email a barbaradelfallo@gmail.com.