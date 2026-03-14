- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Marzo 14, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaLanciano, Festival del Teatro Dialettale: “O Scarfalietto” sostituisce “Felice Anniversario” nella rassegna...
Eventi e Cultura

Lanciano, Festival del Teatro Dialettale: “O Scarfalietto” sostituisce “Felice Anniversario” nella rassegna al Teatro Comunale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano annuncia una sostituzione nell’ambito della rassegna di Teatro Dialettale. Lo spettacolo “Felice Anniversario”, inizialmente previsto per il 22 marzo, sarà sostituito con la rappresentazione di “O Scarfalietto”.

L’incompatibilità della compagnia teatrale “Gli Ignoti” di Napoli ha costretto gli organizzatori a modificare il programma, optando per la messa in scena dell’opera di Eduardo Scarpetta, “O Scarfalietto”, interpretata dalla compagnia Teatro Augusteo sempre di Napoli.

La scelta artistica di celebrare il centenario dalla scomparsa di Eduardo Scarpetta nel 2025, collegando la sua opera a quella di Eduardo De Filippo, figlio dell’autore napoletano, promette divertimento e allegria per il pubblico. La compagnia, guidata da Salvatore Pinto, napoletano con origini abruzzesi, sarà composta da diciotto attori e attrici di grande esperienza e qualità.

Lo spettacolo promette di offrire momenti di risate e divertimento attraverso una commedia in tre atti, che unisce la tradizione napoletana alle grandi opere teatrali italiane del Novecento.

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare il sito internet del Teatro Fenaroli.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it