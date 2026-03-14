Lanciano, Festival del Teatro Dialettale: “O Scarfalietto” sostituisce “Felice Anniversario” nella rassegna al Teatro Comunale

Il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano annuncia una sostituzione nell’ambito della rassegna di Teatro Dialettale. Lo spettacolo “Felice Anniversario”, inizialmente previsto per il 22 marzo, sarà sostituito con la rappresentazione di “O Scarfalietto”.

L’incompatibilità della compagnia teatrale “Gli Ignoti” di Napoli ha costretto gli organizzatori a modificare il programma, optando per la messa in scena dell’opera di Eduardo Scarpetta, “O Scarfalietto”, interpretata dalla compagnia Teatro Augusteo sempre di Napoli.

La scelta artistica di celebrare il centenario dalla scomparsa di Eduardo Scarpetta nel 2025, collegando la sua opera a quella di Eduardo De Filippo, figlio dell’autore napoletano, promette divertimento e allegria per il pubblico. La compagnia, guidata da Salvatore Pinto, napoletano con origini abruzzesi, sarà composta da diciotto attori e attrici di grande esperienza e qualità.

Lo spettacolo promette di offrire momenti di risate e divertimento attraverso una commedia in tre atti, che unisce la tradizione napoletana alle grandi opere teatrali italiane del Novecento.

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare il sito internet del Teatro Fenaroli.