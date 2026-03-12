- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
Politica

Lanciano, Fratelli d’Italia apre sede con Donzelli: dialogo e confronto per il futuro della città e dell’Abruzzo

Domani, venerdì 13 marzo, alle ore 17:00 verrà inaugurata la nuova sede di Fratelli d’Italia a Lanciano, in via Vittorio Veneto 32. Il nuovo spazio nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per l’incontro, il confronto e la partecipazione politica al servizio della città e del territorio.

La cerimonia di apertura della nuova sede rappresenta un momento importante per rafforzare la presenza del partito sul territorio e consolidare il legame con cittadini, amministratori e militanti. La sede sarà utilizzata per svolgere attività politiche, iniziative pubbliche e momenti di dialogo con la comunità locale.

All’inaugurazione interverranno numerose personalità del partito, tra cui l’on. Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo nazionale; il senatore Etelwardo Sigismondi, segretario regionale; il senatore Guido Quintino Liris, vice segretario regionale; il deputato Guerino Testa, vice segretario regionale; il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio; il consigliere regionale Nicola Campitelli; il segretario provinciale Antonio Tavani; il capogruppo in Consiglio comunale Gianluca D’Intino e il segretario cittadino Rocco Finardi.

L’evento sarà aperto alla cittadinanza e costituirà un’opportunità per condividere idee, progetti e visioni per il futuro di Lanciano e dell’Abruzzo, partendo dal prossimo appuntamento referendario. La stampa è invitata a partecipare e a documentare l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’inaugurazione, è possibile contattare l’Ufficio stampa di Fratelli d’Italia tramite Tiziana Le Donne.

