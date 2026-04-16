Lanciano, grazie alla Lega riapre il Museo Spoltore: valorizzazione del patrimonio storico-culturale e calendario di aperture periodico.

Lanciano – Il Museo “Spoltore” riapre al pubblico grazie all’impegno della Lega, che è riuscita ad intercettare i fondi necessari. L’annuncio è stato fatto da Paola Memmo, Capogruppo del partito in Comune. “Tutto è nato due anni fa da un incontro con la famiglia Spoltore. Dopo aver valutato il valore e il patrimonio storico-culturale del Museo, ci siamo attivati per ottenere i finanziamenti a sostegno del progetto”, ha spiegato Memmo.

Grazie all’intervento della Lega di Lanciano e all’interessamento dell’onorevole Alberto Bagnai, è stato possibile restituire alla comunità questo tesoro storico. I fondi hanno permesso non solo di valorizzare le collezioni, ma anche di avviare un modello di gestione strutturato e sostenibile. Il Museo adotterà un calendario periodico di aperture al pubblico, schede didattiche dettagliate, un sito web dedicato e personale specializzato per l’accompagnamento dei visitatori e la gestione delle attività.

“Si tratta di un passo fondamentale per preservare la memoria della nostra comunità, coniugando tradizione e innovazione”, ha continuato Memmo. La prima riapertura è prevista per il prossimo weekend, con ulteriori dettagli disponibili sul nuovo portale online. “Questa iniziativa non solo restituisce vita ad un importante tassello della storia locale, ma contribuisce a rafforzare il circuito turistico-culturale di Lanciano, attirando visitatori interessati al patrimonio della famiglia Spoltore e alle sue collezioni uniche”, ha concluso Memmo.