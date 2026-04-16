- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Aprile 18, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaLanciano, grazie alla Lega riapre il Museo Spoltore: valorizzazione del patrimonio storico-culturale...
Eventi e Cultura

Lanciano, grazie alla Lega riapre il Museo Spoltore: valorizzazione del patrimonio storico-culturale e calendario di aperture periodico.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Lanciano – Il Museo “Spoltore” riapre al pubblico grazie all’impegno della Lega, che è riuscita ad intercettare i fondi necessari. L’annuncio è stato fatto da Paola Memmo, Capogruppo del partito in Comune. “Tutto è nato due anni fa da un incontro con la famiglia Spoltore. Dopo aver valutato il valore e il patrimonio storico-culturale del Museo, ci siamo attivati per ottenere i finanziamenti a sostegno del progetto”, ha spiegato Memmo.

Grazie all’intervento della Lega di Lanciano e all’interessamento dell’onorevole Alberto Bagnai, è stato possibile restituire alla comunità questo tesoro storico. I fondi hanno permesso non solo di valorizzare le collezioni, ma anche di avviare un modello di gestione strutturato e sostenibile. Il Museo adotterà un calendario periodico di aperture al pubblico, schede didattiche dettagliate, un sito web dedicato e personale specializzato per l’accompagnamento dei visitatori e la gestione delle attività.

“Si tratta di un passo fondamentale per preservare la memoria della nostra comunità, coniugando tradizione e innovazione”, ha continuato Memmo. La prima riapertura è prevista per il prossimo weekend, con ulteriori dettagli disponibili sul nuovo portale online. “Questa iniziativa non solo restituisce vita ad un importante tassello della storia locale, ma contribuisce a rafforzare il circuito turistico-culturale di Lanciano, attirando visitatori interessati al patrimonio della famiglia Spoltore e alle sue collezioni uniche”, ha concluso Memmo.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it