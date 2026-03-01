Lanciano: Ivaldo Rulli porta in scena il cabaret al Teatro Fenaroli, un viaggio nella satira di costume con un tocco di nostalgia

Il celebre comico lancianese Ivaldo Rulli torna sul palcoscenico del Teatro Fenaroli di Lanciano per uno spettacolo di cabaret imperdibile. Sabato 7 marzo alle ore 21.00, Rulli porterà in scena lo show “Che poi uno dice quello e quell’altro”, un vero e proprio esercizio di cabaret antropologico che offrirà agli spettatori uno spaccato esilarante e profondo della realtà quotidiana.

L’evento, organizzato da Power Eventi, promette di regalare momenti di puro divertimento attraverso la satira di costume e l’osservazione acuta delle contraddizioni umane e del chiacchiericcio tipico dei piccoli centri. Con un’autoironia sottile e mai volgare, Rulli metterà in risalto i difetti della modernità e i cambiamenti sociali degli ultimi decenni.

La serata sarà animata da una sfilata di “maschere” moderne portate in scena dall’artista, tra cui la celebre Za’ Cuncettina, una contadina verace che affronterà i paradossi del presente con il suo buon senso e la sua lingua tagliente. Accanto a lei, figurano personaggi come il camionista e il musicista strambo, che arricchiranno la galleria di caratteri tipici dell’Abruzzo utilizzando il dialetto come potente strumento espressivo.

Lo spettacolo si propone di offrire un ritmo incalzante, alternando monologhi serrati a sketch basati sulla straordinaria mimica facciale di Rulli. Il pubblico sarà coinvolto in una riflessione collettiva sulla comunicazione e sui suoi spesso futili meandri.

La prevendita dei biglietti è disponibile su www.ciaotickets.com. Non perdete l’occasione di assistere a questo straordinario spettacolo di cabaret che vi farà ridere e riflettere allo stesso tempo.