Lanciano: “La Locandiera” di Carlo Goldoni al Teatro Comunale F. Fenaroli con Miriam Mesturino

Il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano presenta La Locandiera di Carlo Goldoni, interpretata da Miriam Mesturino e diretta da Enrico Fasella. Dopo quindici anni di repliche in tutta Italia, l’edizione cult de La Locandiera firmata da Torino Spettacoli approda finalmente sul palco del teatro lancianese.

Considerata la “più bella commedia” di Carlo Goldoni, l’opera prende vita in un allestimento elegante e brillante, con Miriam Mesturino nel ruolo iconico di Mirandolina, affiancata da un cast di giovani attori. Mirandolina è descritta come una donna acuta, indipendente e astuta nel gestire la sua locanda e gli uomini che vi gravitano attorno: un conte spendaccione, un marchese decadente, un cavaliere misogino e Fabrizio, fedele innamorato.

L’intreccio, ricco di ironia e dinamiche comiche, mette a nudo vanità e debolezze con sorprendente attualità. I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro e sul circuito ciaotickets.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web del Teatro Fenaroli, contattare l’indirizzo email info@teatrofenaroli.it oppure seguire la pagina Facebook e il profilo Twitter ufficiali del teatro.

