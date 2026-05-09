Lanciano: le scuole abruzzesi protagoniste della rassegna Cinema Express 2026

A conclusione di 4 mesi di laboratori audiovisivi con le scuole del territorio abruzzese, il progetto Cinema Express si appresta alla settimana di rassegna aperta al pubblico che si terrà dal 17 al 24 maggio. Durante questo evento verranno presentati i risultati dei lavori svolti tra installazioni, proiezioni, incontri ed eventi diffusi sul territorio, realizzati con artiste e artisti internazionali a contatto con le scuole dei comuni di Orsogna, Guardiagrele, Arielli, Ortona e Lanciano.

Cinema Express è un’iniziativa di mobilitazione audiovisiva realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM, che coinvolge numerose scuole abruzzesi in laboratori pratici e teorici per accompagnare gli studenti in attività di analisi, creazione artistica e approfondimenti culturali legati al mondo cinematografico e audiovisivo.

Le scuole coinvolte nel progetto sono la scuola Primaria Arielli – “Istituto Comprensivo N. Nicolini” di Orsogna-Tollo, la scuola Primaria Guardiagrele – “Istituto Omnicomprensivo Nicola da Guardiagrele – Modesto della Porta” di Guardiagrele, la secondaria di I grado Orsogna – “Istituto Comprensivo N. Nicolini” di Orsogna-Tollo, la secondaria di I grado Ortona – “Istituto Comprensivo Statale Francesco Paolo Tosti” di Ortona, il liceo Artistico G. Palizzi Lanciano – I.I.S. “Vittorio Emanuele II” di Lanciano e il liceo Scientifico Guardiagrele – “Istituto Omnicomprensivo Nicola da Guardiagrele – Modesto della Porta” di Guardiagrele.

Durante la rassegna, che sarà gratuita e aperta al pubblico, verranno presentate tre installazioni audiovisive e i cortometraggi del premio argentino e balcanico, giudicati da una giuria composta da più di 300 studenti degli istituti coinvolti. Gli studenti assegneranno i premi per Miglior Regia, Miglior Montaggio, Miglior Fotografia, Miglior Suono, Miglior Interprete e Miglior Sceneggiatura.

Il programma della rassegna prevede diverse attività aperte al pubblico in vari luoghi, tra cui inaugurazioni di installazioni e proiezioni di cortometraggi balcanici e argentini in concorso. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale INSENSI ETS e ha lo scopo di promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva tra gli studenti delle scuole abruzzesi.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione del progetto tramite email o visitando il sito web e le pagine social dedicate all’evento.