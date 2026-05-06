Lanciano, presentata la 16ª edizione della Card Turistica “Dai Trabocchi alla Maiella” per valorizzare l’offerta turistica locale

Il Presidente del Comitato d’Attuazione DMC “Terre del Sangro Aventino”, Filippo De Sanctis, ha il piacere di invitare tutti gli interessati a partecipare all’incontro dal titolo: “Dai Trabocchi alla Maiella – l’accoglienza che valorizza il territorio”. Durante l’evento, che si terrà presso l’Agriturismo Caniloro a Lanciano il 13 maggio alle ore 17:30, sarà presentata la 16ª edizione della Card Turistica “Dai Trabocchi alla Maiella”, un’iniziativa volta a valorizzare l’offerta turistica locale e a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e operatori del territorio.

Tra i partecipanti all’incontro ci saranno rappresentanti istituzionali e del sistema turistico locale, tra cui il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario, il Presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara e i Sindaci del territorio.

Per garantire una corretta organizzazione dell’evento, è necessario confermare la propria partecipazione compilando il form presente nell’invito ufficiale. L’iniziativa si propone di promuovere il territorio abruzzese e di favorire una maggiore valorizzazione delle risorse locali.

Resta dunque aperta l’invito a tutti coloro che desiderano partecipare all’incontro e contribuire alla crescita turistica della regione.