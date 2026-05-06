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Eventi e Cultura

Lanciano, presentata la 16ª edizione della Card Turistica “Dai Trabocchi alla Maiella” per valorizzare l’offerta turistica locale

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Il Presidente del Comitato d’Attuazione DMC “Terre del Sangro Aventino”, Filippo De Sanctis, ha il piacere di invitare tutti gli interessati a partecipare all’incontro dal titolo: “Dai Trabocchi alla Maiella – l’accoglienza che valorizza il territorio”. Durante l’evento, che si terrà presso l’Agriturismo Caniloro a Lanciano il 13 maggio alle ore 17:30, sarà presentata la 16ª edizione della Card Turistica “Dai Trabocchi alla Maiella”, un’iniziativa volta a valorizzare l’offerta turistica locale e a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e operatori del territorio.

Tra i partecipanti all’incontro ci saranno rappresentanti istituzionali e del sistema turistico locale, tra cui il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario, il Presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara e i Sindaci del territorio.

Per garantire una corretta organizzazione dell’evento, è necessario confermare la propria partecipazione compilando il form presente nell’invito ufficiale. L’iniziativa si propone di promuovere il territorio abruzzese e di favorire una maggiore valorizzazione delle risorse locali.

Resta dunque aperta l’invito a tutti coloro che desiderano partecipare all’incontro e contribuire alla crescita turistica della regione.

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