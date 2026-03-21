Lanciano, Quartiere Santa Rita: Lega promuove interventi per più servizi e presidio stabile delle forze dell’ordine

Il quartiere Santa Rita di Lanciano sarà oggetto di interventi mirati da parte del coordinamento cittadino della Lega, guidato da Quirino Ciccocioppo. In seguito a diversi episodi che hanno generato preoccupazione tra i residenti, la Lega di Lanciano ha dichiarato la necessità di potenziare i servizi, valorizzare gli spazi esistenti e promuovere iniziative nel quartiere.

Secondo quanto dichiarato dal coordinamento cittadino, è fondamentale garantire la presenza di un presidio stabile delle forze dell’ordine per rafforzare la sicurezza della zona. La Lega si impegna a mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza e a migliorare complessivamente la vivibilità di Santa Rita, potenziando i servizi e incentivando attività sociali e aggregative.

L’assessorato alle Politiche Sociali, coordinato da Cinzia Amoroso, interverrà tra i più giovani con un progetto finalizzato a contrastare la povertà educativa e promuovere inclusione e partecipazione attiva. Inoltre, la Lega si impegna a promuovere interventi per avere maggiori servizi, valorizzare gli spazi esistenti e sostenere iniziative capaci di rendere il quartiere più vivo e sicuro.

Ciccocioppo sottolinea l’importanza di integrare pienamente Santa Rita nella vita della città, favorendo un maggiore collegamento con il centro di Lanciano e garantendo ai residenti le stesse opportunità presenti nelle altre aree cittadine. L’amministrazione comunale è chiamata a dialogare in modo costante e costruttivo con la Lega per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nel quartiere, utilizzando eventualmente immobili già a disposizione.

“La sicurezza e la qualità della vita dei quartieri devono essere una priorità per l’azione amministrativa”, afferma Ciccocioppo, che sostiene la necessità di agire preventivamente e concretamente per garantire la presenza dello Stato sul territorio. La Lega si impegna a continuare a lavorare affinché le esigenze dei residenti di Santa Rita trovino risposte reali e durature.