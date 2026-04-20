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Lanciano, riqualificazione parco Diocleziano: Campitelli porta risultati concreti per la sicurezza e lo svago cittadino!

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Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, si è espresso con grande soddisfazione in merito all’avvio dei lavori di riqualificazione del parco Diocleziano a Lanciano. Il cantiere, finanziato con circa 1 milione di euro provenienti dal ministero e intercettati dalla Regione Abruzzo, mira a restituire agli abitanti della città e ai turisti uno spazio pubblico adeguato per trascorrere momenti di svago e condivisione.

Campitelli ha sottolineato l’importanza di questo intervento per migliorare la qualità della vita dei cittadini e aumentare la percezione di sicurezza all’interno della città. Il progetto, inserito nell’ambito del programma Area2 “Costa dei Trabocchi”, prevede diverse migliorie, tra cui nuovi arredi urbani, aree attrezzate per lo sport e il tempo libero come un parco giochi inclusivo e un’area fitness, un punto di noleggio bici, un’area open library, servizi igienici e un impianto di recupero per le acque pluviali, oltre a una nuova illuminazione LED.

Il consigliere Campitelli ha espresso la speranza che l’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Paolini si dimostri all’altezza nella gestione e manutenzione degli spazi riqualificati, garantendo un utilizzo adeguato e sostenibile nel tempo. L’iniziativa si pone come obiettivo strategico per migliorare la vivibilità della città e offrire ai cittadini un luogo di aggregazione e relax.

L’avvio dei lavori di riqualificazione del parco Diocleziano rappresenta un risultato concreto raggiunto grazie all’impegno del consigliere Campitelli e alla sinergia tra Regione Abruzzo e ministero. L’investimento in quest’area verde si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere il turismo locale.

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