Lanciano, successo per la Polizia Penitenziaria: sequestrato drone con droga e 18 telefonini diretto alla Casa Circondariale

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) di Lanciano ha espresso i suoi complimenti alla Polizia Penitenziaria locale per il recente sequestro di un drone carico di droga e diciotto telefonini destinati alla Casa Circondariale.

Secondo quanto reso noto dal Segretario Locale del SAPPE, Piero Di Campli, il personale di Polizia Penitenziaria ha individuato il drone grazie al sistema antidroni installato nella struttura penitenziaria, riuscendo a bloccare l’operazione e a denunciare il giovane pugliese che lo stava manovrando. All’interno del drone sono stati trovati diciotto telefoni cellulari e della sostanza stupefacente.

Il Segretario Generale del SAPPE, Donato Capece, ha sottolineato l’importanza di contrastare i continui tentativi di introdurre droga e altri oggetti proibiti all’interno delle carceri, poiché ciò potrebbe favorire traffici illeciti e mettere a rischio l’ordine e la sicurezza interna.

Giuseppe Ninu, segretario nazionale del SAPPE per l’Abruzzo, ha elogiato la professionalità e la tempestività del personale di Polizia Penitenziaria di Lanciano nell’evitare l’introduzione della droga all’interno dell’istituto grazie alla vigilanza e all’efficacia dei sistemi tecnologici di sicurezza.

Capece ha poi richiamato l’attenzione sull’importanza di investire in tecnologie antidroni e nel potenziamento degli organici per contrastare efficacemente i tentativi di introdurre illegalmente sostanze stupefacenti all’interno dei penitenziari.

L’episodio conferma la sfida crescente che rappresentano i tentativi sofisticati di introdurre illegalmente droga e altri oggetti proibiti nelle carceri, mettendo in evidenza la necessità di potenziare costantemente i controlli e le tecnologie di sicurezza.

La Polizia Penitenziaria ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nella tutela della sicurezza degli istituti penitenziari e della collettività, impedendo che sostanze stupefacenti finissero nelle mani dei detenuti.

La battaglia contro il traffico di droga all’interno delle carceri rimane una priorità e richiede un impegno costante da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza e l’ordine all’interno degli istituti penitenziari.