Lanciano, Teatro Comunale Fenaroli: Pinocchio tutto da ridere con Teatro Zeta, domenica 1 marzo 2026 ore 17:00

Il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano presenta lo spettacolo “Pinocchio tutto da ridere”, in scena domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:00. La produzione, a cura del Teatro Zeta di Aquila e con la regia di Brando Minelli, promette di offrire agli spettatori una rilettura divertente del celebre capolavoro di Collodi.

Con interpreti come Carmine Barbato e Roberto Scorza, lo spettacolo si propone di mescolare elementi metateatrali, canzoni dal vivo e scene coreografate, il tutto condito da risate garantite. La trama ruota attorno alla storia di due improbabili malcapitati catapultati sulla scena teatrale del paese dei balocchi, senza nemmeno saperlo.

Attraverso un mix di realtà e finzione, i protagonisti si trovano a rivivere le avventure di Pinocchio, cercando di trovare il modo di tornare ad essere dei “bravi bambini” o addirittura di fuggire dal teatro e tornare a casa. I biglietti sono in vendita presso il circuito ciaotickets e maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del teatro.

Il Teatro Fenaroli invita il pubblico a immergersi in questo divertente e coinvolgente spettacolo, che promette di regalare emozioni e risate in un mix unico di teatro e cabaret.