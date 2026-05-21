Lanciano, Teatro Fenaroli: Adriano – I segreti dell’Imperatore di Roma in scena il 31 maggio ore 18:30

Il Teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà lo spettacolo “Adriano – I segreti dell’Imperatore di Roma” della Nestor Theater Company di Kevin Arduini. Dopo il successo ottenuto a Roma e al Teatro Marrucino di Chieti, la compagnia torna in Abruzzo per regalare al pubblico un viaggio intenso tra storia, potere, passioni e misteri dell’Impero Romano.

Lo spettacolo, previsto per il 31 maggio alle ore 18:30, sarà un mix di danza, canto, recitazione e musica dal vivo, che racconterà la storia dell’imperatore Adriano, il suo rapporto con l’imperatrice Sabina e il suo amore per Antinoo. La ricostruzione scenica sarà impreziosita da costumi, atmosfere e suggestioni storiche, creando un’esperienza emozionante e culturale per il pubblico.

Il regista Kevin Arduini ha scelto l’Abruzzo per la bellezza della regione e sarà la location perfetta per questo spettacolo straordinario. La Nestor Theater Company ha già ottenuto un grande successo al Teatro Quirino Vittorio Gassman di Roma e al Teatro Marrucino di Chieti, confermando la qualità delle sue produzioni.

Il cast vanta la presenza dell’attore Romano Pigliacelli nel ruolo di Adriano, dell’attrice e cantante Jenny Siragusa nel ruolo dell’imperatrice Sabina e del regista Kevin Arduini in quelli di Antinoo. La storia dell’impero di Adriano, con i suoi segreti, ossessioni e amori, verrà narrata attraverso la performance di talentuosi artisti, tra cui il soprano Lorella Fabrizi e diverse danzatrici.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sul circuito ciaotickets, con riduzioni per gruppi e offerte speciali per scuole di danza e abbonati alla stagione di prosa e dialettale. Per prenotazioni e informazioni aggiuntive è possibile contattare il numero Whatsapp 0872713586.

L’appuntamento con “Adriano – I segreti dell’Imperatore di Roma” al Teatro Fenaroli di Lanciano promette di essere un’esperienza indimenticabile, capace di unire emozione, bellezza e memoria storica in un unico spettacolo artistico-culturale.

La notizia riguarda uno spettacolo teatrale sulla storia di Roma che si terrà al Teatro Fenaroli di Lanciano, quindi rientra nella categoria Eventi e Cultura.