Lanciano, Teatro Fenaroli: Primo Reggiani e Francesca Valtorta in scena con “Uno nessuno centomila” di Pirandello

Il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano presenta il fantastico spettacolo teatrale “Uno Nessuno Centomila” di Luigi Pirandello, che verrà messo in scena venerdì 27 marzo 2026 alle ore 21:00. Gli attori protagonisti saranno Primo Reggiani e Francesca Valtorta, sotto la regia di Nicasio Anzelmo.

Il romanzo di Pirandello, ironico e grottesco, mette in crisi la società borghese del primo Novecento e continua a essere attuale ancora oggi. Il protagonista della storia, Vitangelo Moscarda, è uno dei personaggi più complessi dell’opera pirandelliana, alla ricerca dell’autenticità spirituale e dell’affrancamento dalle opinioni altrui.

L’opera affronta temi attuali come il rapporto con la natura, la spiritualità negata dalla società e la ricerca di se stessi, analizzando anche l’impatto dell’istituto bancario sul tessuto sociale. L’allestimento scenografico sarà in movimento e un gruppo di cinque attori interpreteranno la storia con l’umorismo tipico di Pirandello.

I biglietti saranno disponibili in vendita su Ciaotickets e presso il botteghino del Teatro a partire dal 25 marzo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0872713586 o visitare il sito web del Teatro Fenaroli.

Non perdete l’occasione di assistere a questa rappresentazione che, con la sua modernità sorprendente, continua a narrare una storia di grandissima attualità.