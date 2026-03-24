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Eventi e Cultura

Lanciano, Teatro Fenaroli: Primo Reggiani e Francesca Valtorta in scena con “Uno nessuno centomila” di Pirandello

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Il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano presenta il fantastico spettacolo teatrale “Uno Nessuno Centomila” di Luigi Pirandello, che verrà messo in scena venerdì 27 marzo 2026 alle ore 21:00. Gli attori protagonisti saranno Primo Reggiani e Francesca Valtorta, sotto la regia di Nicasio Anzelmo.

Il romanzo di Pirandello, ironico e grottesco, mette in crisi la società borghese del primo Novecento e continua a essere attuale ancora oggi. Il protagonista della storia, Vitangelo Moscarda, è uno dei personaggi più complessi dell’opera pirandelliana, alla ricerca dell’autenticità spirituale e dell’affrancamento dalle opinioni altrui.

L’opera affronta temi attuali come il rapporto con la natura, la spiritualità negata dalla società e la ricerca di se stessi, analizzando anche l’impatto dell’istituto bancario sul tessuto sociale. L’allestimento scenografico sarà in movimento e un gruppo di cinque attori interpreteranno la storia con l’umorismo tipico di Pirandello.

I biglietti saranno disponibili in vendita su Ciaotickets e presso il botteghino del Teatro a partire dal 25 marzo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0872713586 o visitare il sito web del Teatro Fenaroli.

Non perdete l’occasione di assistere a questa rappresentazione che, con la sua modernità sorprendente, continua a narrare una storia di grandissima attualità.

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