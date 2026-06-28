Lanciano, torna il Festival Nazionale Adriatica Cabaret con Francesco Paolantoni e grandi comici italiani

Il Festival Nazionale Adriatica Cabaret taglia il traguardo delle 26 edizioni: a Lanciano torna la grande comicità italiana

L’Associazione di spettacolo Adriatica Cabaret, con il prestigioso patrocinio della Regione Abruzzo per la sezione culturale e del Comune di Lanciano (Ch), annuncia il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi e longevi dell’estate: il Festival Nazionale Adriatica Cabaret, che taglia quest’anno lo straordinario traguardo della sua 26esima edizione.

Venerdì 24 e sabato 25 Luglio 2026, la suggestiva e storica Piazza d’Armi delle Torri Montanare a Lanciano si trasformerà nel cuore pulsante della comicità italiana, offrendo al pubblico due serate indimenticabili dove l’arte del far ridere si sposa perfettamente con la valorizzazione del territorio.

Il festival non sarà soltanto un viaggio attraverso le mille sfaccettature della risata, ma proporrà anche un’esperienza sensoriale completa che unisce il buon umore alla tradizione gastronomica. Entrambe le serate prenderanno il via ufficiale alle ore 19:00 con un momento dedicato a una speciale degustazione gratuita, pensato per accogliere il pubblico in un’atmosfera conviviale e festosa prima dell’inizio degli spettacoli sul palco, previsto per le ore 21:00.

Matteo Cotellessa, direttore artistico del Festival, si è espresso con profonda soddisfazione e orgoglio per l’altissimo livello qualitativo raggiunto dal cast di quest’anno. “Siamo profondamente orgogliosi di tagliare il traguardo della ventiseiesima edizione con un cast così elevato e variegato. Il nostro festival non si limita a essere un semplice momento di intrattenimento estivo, ma si conferma anno dopo anno come un vero e proprio laboratorio culturale e artistico.”

Il ricchissimo cartellone artistico di questa edizione speciale vedrà alternarsi sul palco assoluti fuoriclasse della risata e della televisione italiana, insieme a storici amici della manifestazione ed eccezionali talenti. Tra i nomi più attesi spiccano senza dubbio quelli di Francesco Paolantoni, Ivaldo Rulli e Arduino Speranza, pronti a trascinare la platea con la loro travolgente ironia.

Il palcoscenico delle Torri Montanare sarà inoltre impreziosito dalle esibizioni e dalle performance di grandissimi professionisti del settore. In caso di maltempo, la manifestazione si sposterà tempestivamente al coperto presso il moderno polo fieristico Lancianofiera, all’interno del Padiglione 3 in Contrada Iconicella.

Per ricevere ulteriori informazioni sulla programmazione o per richiedere la consegna diretta dei biglietti, è possibile contattare l’organizzazione al numero di telefono dedicato 334/3052141 o consultare il sito internet www.adriaticacabaret.it e seguire i profili social ufficiali dell’evento su Facebook e Instagram.