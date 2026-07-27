Lanciano, trionfano Denny Napoli e Adel al Festival Nazionale Adriatica Cabaret

Si è conclusa con grande successo di pubblico la ventiseiesima edizione del Festival Nazionale Adriatica Cabaret, che si è svolto nella suggestiva cornice di Piazza d’Armi delle Torri Montanare a Lanciano. L’evento, organizzato dall’Associazione di spettacolo Adriatica Cabaret con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Lanciano, ha registrato il tutto esaurito e ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso ed entusiasta.

La serata è stata condotta brillantemente da Carolina Sardelli e ha visto trionfare diversi artisti. In particolare, Ivaldo Rulli è stato premiato con un riconoscimento speciale per aver guidato il festival per ben venticinque anni, mentre Gigi Esposito ha ricevuto un premio per il suo contributo come manager e amico della manifestazione. Il prestigioso Delfino d’Oro alla carriera è stato consegnato a Francesco Paolantoni, ospite d’onore della serata finale.

Il momento più emozionante dell’evento è stato il trionfo del talento siciliano Denny Napoli, che ha ricevuto il Delfino d’Oro, e di Adel, premiato con il Delfino d’Argento. Entrambi gli artisti hanno conquistato il massimo dei voti sia dalla giuria che dal pubblico presente.

Il direttore artistico Matteo Cotellessa si è detto molto soddisfatto della riuscita della manifestazione, dichiarando: “Sono particolarmente soddisfatto di questa mia prima edizione da direttore artistico, soprattutto per aver portato in scena un cast d’eccezione che ha saputo conquistare il pubblico. Non mi aspettavo un’affluenza così numerosa, e sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo successo. Appuntamento, dunque, alla prossima edizione”.

Il Festival Nazionale Adriatica Cabaret si conferma quindi come un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità, con artisti di talento pronti a far divertire il pubblico con le loro esibizioni.