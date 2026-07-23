- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Luglio 23, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaLanciano, via al Festival Nazionale Adriatica Cabaret: ospite d’eccezione Francesco Paolantoni
Eventi e Cultura

Lanciano, via al Festival Nazionale Adriatica Cabaret: ospite d’eccezione Francesco Paolantoni

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Città di Lanciano si prepara a ospitare la ventiseiesima edizione del Festival Nazionale Adriatica Cabaret, un appuntamento atteso che si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza d’Armi delle Torri Montanare a Lanciano (in caso di pioggia gli eventi si terranno presso il Padiglione 3 dell’Area Fiera).

L’evento, organizzato dall’Associazione di spettacolo Adriatica Cabaret con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Lanciano, vedrà la partecipazione di una giuria composta da giornalisti, artisti e professionisti del settore, che valuteranno le performance in gara insieme al pubblico presente.

La serata di apertura, in programma per venerdì 24 luglio 2026 alle ore 21.00, sarà condotta da Sandro Avigliano e Maria Rita Piersanti e vedrà l’esibizione dei sei concorrenti finalisti. Tra gli ospiti di prestigio annunciati per la serata figurano Alberto Caiazza, Ivaldo Rulli, Francesco Porcu, Enrico Paris e il vincitore dell’edizione precedente Alberto Spagone.

Il festival proseguirà poi sabato 25 luglio 2026, con un momento dedicato alla degustazione enogastronomica alle ore 19.00 seguito dallo spettacolo serale alle 21.00. In quella occasione, Carolina Sardelli condurrà la serata che accoglierà altri sei concorrenti finalisti e diversi ospiti, tra cui il celebre Francesco Paolantoni, Arduino Speranza e Ivaldo Rulli.

Durante l’intera manifestazione, il pubblico potrà godere di spettacolari coreografie e numerosi premi in palio, che confermano l’evento come uno dei più attesi dell’estate abruzzese, all’insegna del buonumore e dello spettacolo dal vivo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 334 305 2141.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it