Lanciano, via al Festival Nazionale Adriatica Cabaret: ospite d’eccezione Francesco Paolantoni

La Città di Lanciano si prepara a ospitare la ventiseiesima edizione del Festival Nazionale Adriatica Cabaret, un appuntamento atteso che si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza d’Armi delle Torri Montanare a Lanciano (in caso di pioggia gli eventi si terranno presso il Padiglione 3 dell’Area Fiera).

L’evento, organizzato dall’Associazione di spettacolo Adriatica Cabaret con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Lanciano, vedrà la partecipazione di una giuria composta da giornalisti, artisti e professionisti del settore, che valuteranno le performance in gara insieme al pubblico presente.

La serata di apertura, in programma per venerdì 24 luglio 2026 alle ore 21.00, sarà condotta da Sandro Avigliano e Maria Rita Piersanti e vedrà l’esibizione dei sei concorrenti finalisti. Tra gli ospiti di prestigio annunciati per la serata figurano Alberto Caiazza, Ivaldo Rulli, Francesco Porcu, Enrico Paris e il vincitore dell’edizione precedente Alberto Spagone.

Il festival proseguirà poi sabato 25 luglio 2026, con un momento dedicato alla degustazione enogastronomica alle ore 19.00 seguito dallo spettacolo serale alle 21.00. In quella occasione, Carolina Sardelli condurrà la serata che accoglierà altri sei concorrenti finalisti e diversi ospiti, tra cui il celebre Francesco Paolantoni, Arduino Speranza e Ivaldo Rulli.

Durante l’intera manifestazione, il pubblico potrà godere di spettacolari coreografie e numerosi premi in palio, che confermano l’evento come uno dei più attesi dell’estate abruzzese, all’insegna del buonumore e dello spettacolo dal vivo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 334 305 2141.