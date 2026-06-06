Lapide scomparsa tomba Gigi Proietti Verano

In queste ore la notizia della sparizione della lapide di Gigi Proietti, posta nel cimitero del Verano a Roma, è al centro dell’attenzione online. La lapide, oggetto di diverse interpretazioni, è stata rimossa dalla tomba dell’indimenticato attore romano. Mentre alcune voci parlano di furto, fonti vicine alla famiglia smentiscono categoricamente, affermando che si stia procedendo all’aggiunta del nome della moglie. Questo episodio ha generato molte discussioni e riflessioni sulla memoria dell’artista e sul rispetto della sua sepoltura.

La notizia della scomparsa della lapide di Gigi Proietti ha generato un grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Per approfondimenti e aggiornamenti sul caso, è possibile consultare le fonti online disponibili.