L’Aquila, 13 milioni di euro per il recupero dell’ex Convento delle Lauretane: approvato il progetto esecutivo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:13,1 milioni di euro per restituire alla citt? uno dei suoi complessi storici pi? significativi – La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di consolidamento e recupero dell’ex Convento delle Lauretane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intervento ? finanziato con la Delibera CIPE 24/2018, per 2 milioni di euro, e con la Delibera CIPESS 58/2024, per 11,1 milioni di euro, nell’ambito del programma di ricostruzione post-sisma del 2009, e consentir? di restituire piena funzionalit? a un immobile di grande valore storico nel cuore del centro cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto prevede la trasformazione dell’ex convento in uno spazio moderno e aperto, destinato ad accogliere attivit? di co-working, servizi per professionisti, studenti e imprese, oltre a iniziative culturali e sociali – L’intervento include il restauro e il consolidamento dell’edificio storico seicentesco, la rimozione delle parti edilizie pi? recenti e incongrue, la riqualificazione delle aree esterne e del verde, il ripristino del collegamento con Piazza della Lauretana e la realizzazione di nuovi spazi pubblici e servizi a disposizione della comunit?.”L’intervento sull’ex Convento delle Lauretane rappresenta un passaggio strategico per la ricostruzione pubblica e per il futuro del centro storico, perch? unisce la tutela del patrimonio alla creazione di nuovi spazi per il lavoro, la cultura e la socialit?. Restituiamo alla citt? un immobile di grande valore, rendendolo un luogo aperto, moderno e pienamente fruibile dalla comunit?, capace di generare nuove opportunit? e rafforzare l’identit? urbana dell’Aquila”, hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco con delega alla ricostruzione dei beni pubblici, Raffaele Daniele – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it