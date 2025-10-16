L’Aquila, 2 milioni di euro per il progetto di rifacimento della pista atletica di Piazza d’Armi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:? di 2 milioni di euro la somma che il Comune dell’Aquila impiegher? per il rifacimento della pista di atletica di Piazza d’Armi.La giunta ha approvato, infatti, il progetto esecutivo degli interventi, finanziati nell’ambito delle risorse messe a disposizione con il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027, assegnate alla Regione Abruzzo con l’accordo per la coesione sottoscritto con la presidenza del Consiglio dei ministri, e che prevedono anche nuove attrezzature a servizio dell’impianto – riporta testualmente l’articolo online. “Il progetto – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – rientra in una pi? ampia strategia di riqualificazione dell’area sportiva – si legge sul sito web ufficiale. Oltre al rinnovamento di pista e delle attrezzature procederemo con il completamento degli spogliatoi e la sistemazione dell’area antistante il campo di Piazza d’Armi: lavori finanziati con 160mila euro del Piano nazionale complementare al PNRR destinati ai territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 e che recentemente hanno visto l’approvazione dei progetti da parte dell’esecutivo comunale”.

