L’Aquila 2026 Capitale italiana della cultura: la Giunta approva il disciplinare con il Ministero e avvia l’organizzazione della cerimonia inaugurale

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Aquila, 24agosto 2025 – Un ulteriore passo avanti verso il 2026, anno in cui L’Aquila sar? Capitale italiana della cultura – si legge sul sito web ufficiale. La Giunta comunale ha approvato, infatti, lo schema di disciplinare d’obbligo trasmesso dal Ministero della Cultura, che disciplina le modalit? e i termini per la fruizione del contributo di 1 milione di euro destinato alla realizzazione del programma ufficiale di iniziative legate alla prestigiosa designazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parallelamente, con un apposito atto di indirizzo, l’Amministrazione ha dato mandato a tutti i settori dell’ente – ciascuno secondo le proprie competenze – per l’organizzazione della cerimonia inaugurale e delle iniziative che daranno il via, nei primi mesi del 2026, all’anno della Capitale – si apprende dalla nota stampa. La data e la modalit? di svolgimento saranno comunicate prossimamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un evento che sar? non solo simbolico, ma anche logistico e operativo: l’avvio ufficiale di un palinsesto articolato, che coinvolger? istituzioni culturali, realt? del territorio, cittadini e visitatori – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo ? quello di restituire pienamente il senso di una citt? che si ? rigenerata attraverso la cultura, facendo di essa una leva di sviluppo, coesione, innovazione e identit?.Il programma prender? forma anche grazie alle risorse stanziate con il Programma RESTART 2, che ha destinato al Comune dell’Aquila oltre 17 milioni di euro per interventi di sviluppo culturale nel cratere sismico abruzzese, tra cui 4 milioni specificamente dedicati a “L’Aquila Capitale della Cultura 2026”. ?Con l’approvazione del disciplinare ministeriale e l’avvio del percorso verso la cerimonia inaugurale – dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – consolidiamo una visione che abbiamo costruito nel tempo: L’Aquila citt? della cultura, della memoria, dell’identit? e del futuro – recita il testo pubblicato online. La designazione ? il risultato di una strategia che ha unito istituzioni, associazioni e cittadini, e che trova oggi uno dei suoi snodi pi? concreti – precisa il comunicato. Ma il nostro obiettivo non si esaurisce nella celebrazione: vogliamo che il 2026 sia l’anno della piena rinascita culturale, sociale ed economica della citt?, in dialogo con l’Italia e con l’Europa?.L’Amministrazione ha inoltre avviato le interlocuzioni con i vertici dello Stato per la definizione della data della cerimonia inaugurale e ha attivato il gruppo di lavoro intersettoriale per la sua realizzazione, che prevede l’allestimento degli spazi, la gestione della sicurezza, la comunicazione, la promozione e tutti gli aspetti logistico-organizzativi.“Il 2026 non sar? solo l’anno della cultura, ma anche quello della consapevolezza di un nuovo ruolo per L’Aquila: un centro propulsivo per l’intero Appennino e le aree interne del Centro Italia, capace di attrarre talenti, investimenti e narrazioni positive, mettendo a valore la propria storia e proiettandosi verso il futuro”, conclude Biondi.

