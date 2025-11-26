L’Aquila 2026: chiarimento tecnico-procedurale del vicepresidente del Comitato dei garanti, Rinaldo Tordera

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“In qualit? di vicepresidente del Comitato dei garanti per L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, ritengo doveroso offrire alla cittadinanza un quadro chiaro e trasparente delle procedure tecniche che regolano la costruzione e l’approvazione del programma culturale dell’anno da Capitale – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di un percorso formalizzato, multilivello e partecipato, che garantisce qualit?, coerenza e correttezza amministrativa – Ricordo che il Comitato – istituito dal Comune dell’Aquila e successivamente integrato – ? composto da: rappresentanti delle istituzioni culturali, professionisti ed esperti del settore, membri designati dal Consiglio comunale, appartenenti sia alla maggioranza che all’opposizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta dunque di un organismo non politico, con funzioni tecnico-consultive e valutative, operante in piena autonomia – si apprende dal portale web ufficiale. Tutti i progetti che concorrono al programma 2026 seguono un iter che prevede: la valutazione tecnica preliminare da parte del Comitato, il suo parere formale, la trasmissione degli atti alla Giunta comunale, che assume la deliberazione finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nessun progetto pu? essere inserito nella programmazione ufficiale senza essere stato esaminato e valutato dal Comitato – riporta testualmente l’articolo online. ? utile ricordare che la candidatura dell’Aquila, presentata nel 2023, ? nata all’interno di un processo ampio e trasparente che gi? allora nasceva sulle basi di manifestazione di interesse pubblica rivolta a istituzioni, organizzazioni culturali e associazioni del territorio per raccogliere proposte progettuali coerenti con gli assi della Nuova Agenda Europea della Cultura: salute e benessere, coesione sociale, innovazione, ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. A seguito della manifestazione ? stato sottoscritto un protocollo d’intesa con Comune di Rieti, Regione Abruzzo, USRA, USRC e Ufficio Speciale Ricostruzione post-sisma 2016 Abruzzo, per definire ruoli, responsabilit? e impegni condivisi nella candidatura interregionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nell’ambito delle riunioni del Comitato, gli esperti non svolgono un ruolo passivo:contribuiscono attivamente con osservazioni, suggerimenti e proposte – si apprende dalla nota stampa. ? il caso, ad esempio, dell’ultima seduta in cui – su richiesta di un componente – ? stata audita Anna Paola Concia in relazione alla proposta di ospitare all’Aquila un’edizione di Didacta, importante manifestazione italiana dedicata all’innovazione didattica – si legge sul sito web ufficiale. Questo conferma che il Comitato ? un luogo di confronto tecnico che arricchisce il programma attraverso competenze qualificate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel solco della trasparenza e della partecipazione, sono in fase di pubblicazione nuovi bandi per iniziative complementari, rivolti a realt? culturali, creative, formative e associative del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Il lavoro del Comitato dei Garanti prosegue con senso di responsabilit?, nel rispetto della citt?, delle istituzioni e delle procedure – si apprende dalla nota stampa. Il programma dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 ? frutto di un percorso ampio, verificabile, inclusivo e tecnicamente fondato, nel quale ciascun attore – istituzionale, culturale, associativo – contribuisce con il proprio ruolo”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it