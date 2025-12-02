- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 2, 2025
L’Aquila 2026: diretta streaming conferenza stampa 3 dicembre

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:La conferenza stampa di presentazione del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 sar? trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. All’iniziativa, in programma domani, mercoled? 3 dicembre,  a Roma nella Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle ore 11:30,  parteciperanno Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Pier Luigi Sacco, coordinatore scientifico di candidatura, Alessandro Crociata, direttore di candidatura, Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, citt? che ha sostenuto il dossier di candidatura, insieme ai territori dell’area appenninica colpita dai sismi 2009 e 2016, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Alessandro Giuli, ministro della Cultura – Il link per la diretta: https://www.youtube – si apprende dalla nota stampa. com/live/4vPZcpwnzHY

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

