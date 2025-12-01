- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 1, 2025
Attualità

L’Aquila 2026. Ecco gli ambasciatori della cultura

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Via libera della Giunta comunale al progetto “L’Aquila citt? accogliente: gli ambasciatori della citt? della cultura”, un’iniziativa strategica in vista dell’anno da Capitale, pensata per migliorare la qualit? dell’accoglienza, rafforzare le competenze degli operatori e valorizzare l’identit? culturale cittadina – Il progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi gratuiti rivolti a commercianti, associazioni sportive e ad altre categorie della cittadinanza che operano quotidianamente con il pubblico – Al termine dei percorsi, i partecipanti potranno ottenere la qualifica di “Ambasciatori della citt? della cultura”, diventando punti di riferimento nella promozione del patrimonio storico, culturale e identitario aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa, gi? approvata dal Comitato dei garanti, si inserisce nel pi? ampio contesto delle azioni preparatorie all’anno in cui L’Aquila guider? la scena culturale nazionale, con un programma diffuso di eventi e progetti volti a rafforzare la coesione sociale e la capacit? di racconto della citt?.“Il 2026 sar? un anno straordinario e vogliamo che ogni persona che vive e lavora in citt? si senta protagonista – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – Con gli ‘ambasciatori della citt? della cultura’ trasformiamo l’accoglienza in un gesto collettivo: un modo per dire ai visitatori che L’Aquila non ? solo da vedere, ma da capire e da vivere, con il calore della sua comunit?”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

