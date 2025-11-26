L’Aquila 2026: i capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale “Fatti, non slogan”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Se il centrosinistra locale crede di recuperare la visibilit? perduta con un sit-in a Roma, nel giorno della conferenza stampa di presentazione del programma dell’anno di Capitale italiana della Cultura 2026, significa che abbiamo gi? vinto le elezioni amministrative del 2027. In occasione di un appuntamento che potenzia e rilancia il futuro della nostra citt?, che interessa cittadini, associazioni, imprenditori, giovani, tutti, si specula, per fini puramente propagandistici, sulla pelle degli aquilani che meritano rispetto, chiarezza e seriet?”.Cos? i capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale – Leonardo Scimia (Fdi), Alessandro Maccarone (L’Aquila Protagonista), Daniele Ferella (Lega), Fabio Frullo (Udc) e Daniele D’Angelo (Fi) – in riferimento alle recenti accuse mosse dalle opposizioni, nel corso della Terza Commissione, che denunciano “poca condivisione” sull’iter del progetto per L’Aquila 2026 e annunciano una manifestazione di protesta proprio nel giorno della conferenza stampa nazionale di presentazione degli eventi principali di Capitale italiana della Cultura, convocata nella sede della Presidenza del Consiglio dei ministri. “Un titolo come Capitale italiana della Cultura ? una grande responsabilit? che richiede onest? e trasparenza – si apprende dal portale web ufficiale. Se qualcuno vuole usarlo per visibilit? personale, faccia pure – si apprende dalla nota stampa. Noi continueremo a lavorare per la citt?, con le carte in regola, senza paure e senza titoli spettacolari”, continuano i consiglieri di maggioranza – si legge sul sito web ufficiale. “Chi denuncia poca trasparenza sembra ignorare che il dossier nasce proprio da una manifestazione d’interesse nel 2023. Ogni passaggio relativo al progetto per L’Aquila 2026 — le delibere di Giunta, il documento di candidatura, il bilancio preventivo delle risorse, le linee programmatiche — ? stato sempre formalmente approvato, registrato, reso pubblico e messo a disposizione del Consiglio, con puntualit? e nei tempi dovuti, come da prassi amministrativa”.“Il percorso decisionale, inoltre, si fonda su un organismo istituzionale e pluralistico: ? stato infatti costituito un Comitato dei garanti, di cui fanno parte rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione, insieme a esponenti regionali, degli Uffici speciali per la ricostruzione, come Usra e Usrc, enti esterni, come il comune di Rieti che ? partner del progetto – riporta testualmente l’articolo online. Il nostro ? un modello di governance condivisa, non di decisione esclusiva”.“Anche il quadro finanziario ? definito in modo chiaro e trasparente – ribadisce la maggioranza del governo comunale – I numeri parlano da soli perch? grazie al sostegno del ministero della Cultura, al programma Restart, a finanziamenti comunali ordinari e al contributo di sponsor privati, il budget complessivo per il 2026 supera i 16 milioni di euro”. “Non possiamo ignorare che fin da quando la nostra citt? ha vinto il titolo di Capitale della cultura, alcuni soggetti politici — in particolare del centrosinistra — hanno puntato pi? all’attacco politico che a un lavoro concreto per la citt?. Non sono pochi quelli che — alla notizia della vittoria di Procida per l’edizione 2022, quando tentammo per la prima volta — in una chat interna del Pd locale hanno esultato, beffandosi della mancata vittoria – viene evidenziato sul sito web. Se l’obiettivo era marcare la distanza politica o l’invidia, possono provarci ancora – viene evidenziato sul sito web. Il nostro obiettivo resta immutato, fare di Capitale italiana della Cultura 2026 un progetto di comunit?, che coinvolga associazioni, territori, giovani, istituzioni locali e regionali, secondo un modello replicabile ed efficace per le aree interne della Nazione”.

