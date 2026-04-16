L’Aquila 2026, intelligenza artificiale e cultura per il territorio: approvato il progetto “AI-QUILA”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Si inserisce nel programma dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 il nuovo progetto strategico “AI-QUILA – Intelligenze e cultura per il territorio”, iniziativa che coniuga cultura, innovazione e partecipazione – La Giunta comunale ha infatti approvato la proposta progettuale, promossa dalla Fondazione Magna Carta – si legge sul sito web ufficiale. Il programma nasce con l’obiettivo di valorizzare la tecnologia, e in particolare l’intelligenza artificiale, come leva di sviluppo culturale e territoriale, coinvolgendo scuole, universit? e comunit? locali in un percorso diffuso che abbraccia l’intero cratere sismico – “AI-QUILA” si articoler? in tre laboratori tematici – innovazione, cultura e territorio – ospitati presso istituti scolastici e universitari, con un evento finale dedicato alla restituzione dei risultati e alla condivisione delle esperienze maturate – L’iniziativa contribuisce a rafforzare un modello di sviluppo fondato sull’integrazione tra cultura e innovazione, promuovendo nuove competenze digitali, sperimentazione creativa e collaborazione tra istituzioni formative e territorio, con l’obiettivo di generare impatti concreti e duraturi.“Con AI-QUILA rafforziamo il legame tra cultura e innovazione in un anno cruciale per la citt?. Questo progetto mette al centro i giovani, le competenze digitali e la capacit? di leggere il presente per costruire il futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intelligenza artificiale non ? solo una sfida tecnologica, ma un’opportunit? straordinaria per ripensare i modelli culturali e di sviluppo dei nostri territori, soprattutto nelle aree interne – dichiara il sindaco Pierluigi Biondi – La cultura si conferma ancora una volta motore di crescita, coesione e innovazione – si apprende dalla nota stampa. Con iniziative come questa rafforziamo la dimensione diffusa del programma di Capitale italiana della Cultura, coinvolgendo non solo il capoluogo ma l’intero territorio in un processo partecipativo e generativo”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it