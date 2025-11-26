L’Aquila 2026: la città accoglie Liu Bolin. Approvato il progetto “Oltre il visibile”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato il progetto artistico “Oltre il visibile” che vedr? protagonista il celebre artista cinese Liu Bolin, noto a livello internazionale come “l’uomo invisibile” per le sue straordinarie performance di mimetizzazione con lo spazio urbano e naturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa, proposta da Audentes Consulting – Strategital Vanguard con il parere positivo da parte del Comitato dei Garanti, si inserisce nel programma ufficiale di Capitale italiana della Cultura 2026 e punta a valorizzare i luoghi simbolo del territorio attraverso un linguaggio artistico unico che unisce pittura, performance e fotografia – viene evidenziato sul sito web. La pratica artistica Bolin unisce pittura, fotografia e performance – si apprende dalla nota stampa. Attraverso un accurato processo di body painting l’artista dipinge se stesso per fondersi perfettamente con l’ambiente circostante, diventando quasi indistinguibile dallo sfondo – recita il testo pubblicato online. Il progetto prevede la realizzazione di tre scatti fotografici inediti in altrettanti luoghi iconici dell’Aquila e dell’Abruzzo: la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, la Rocca Calascio e le foreste vetuste del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ogni scatto sar? il culmine di una performance pubblica in cui l’artista si “fonder?” con il paesaggio, dando vita a immagini potenti e simboliche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le opere, prodotte in serie limitata, saranno esposte in citt? durante i mesi estivi – da giugno a settembre -, in uno spazio espositivo che sar? individuato in collaborazione con l’Amministrazione comunale – L’Aquila conferma cos? la sua vocazione di laboratorio creativo e crocevia culturale, capace di attrarre grandi nomi dell’arte contemporanea e di trasformare il territorio in palcoscenico di esperienze artistiche condivise – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’Aquila oggi non ? solo una citt? ricostruita, ma un luogo rigenerato grazie alla capacit? di aver trasformato il dolore in speranza e l’emergenza in rinascita – La cultura ? stata una delle chiavi di questo percorso – recita il testo pubblicato online. Accogliere un artista come Liu Bolin significa proiettare la nostra identit? su scala globale, coniugando memoria e innovazione – Le sue opere, che fondono corpo e paesaggio, parlano di appartenenza e di visione: valori che ci guidano nel cammino verso il 2026. Questo progetto ? un segno tangibile della nostra ambizione di essere laboratorio creativo e punto di riferimento per le aree interne del Paese” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.Il calendario delle iniziative in programma per il 2026 sar? presentato nel corso di una conferenza stampa che si terr? il prossimo 3 a dicembre a Roma a cui prender? parte anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

