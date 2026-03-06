L’Aquila 2026: la giunta approva il progetto della mostra “La Visitazione all’Aquila. Raffaello e Pontormo”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La giunta comunale dell’Aquila ha approvato il disciplinare d’obbligo con il Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA) e preso atto del progetto espositivo “La Visitazione all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Raffaello e Pontormo”, inserito nella programmazione dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Il provvedimento recepisce il progetto presentato dal MuNDA e approvato dal Comitato dei Garanti, che ha espresso parere favorevole all’inserimento dell’iniziativa tra gli appuntamenti di punta del programma culturale del prossimo anno – recita il testo pubblicato online. La mostra, in programma dal 27 giugno al 27 settembre 2026 nella sede del Castello Cinquecentesco, ruoter? attorno al ritorno all’Aquila dopo oltre quattro secoli della Visitazione di Raffaello – L’esposizione approfondir? la genesi dell’opera e il rapporto tra il grande maestro del Rinascimento e il contesto culturale aquilano, proponendo un percorso scientifico che comprender? dipinti, disegni, stampe, modelli architettonici e documenti storici. L’iniziativa rientra nella scheda di intervento “Gli eventi culturali degli istituti museali nazionali aquilani del 2026, anno in cui L’Aquila sar? Capitale italiana della Cultura”, finanziata nell’ambito del programma RESTART 2, che prevede la collaborazione tra il Comune dell’Aquila e le principali istituzioni museali nazionali presenti sul territorio per la realizzazione di mostre ed eventi di alto profilo scientifico e culturale – Il progetto prevede un costo complessivo stimato di 892mila euro, con un contributo di 711mila euro a valere sulle risorse RESTART 2, mentre la restante parte sar? coperta attraverso forme di cofinanziamento – recita il testo pubblicato online. L’accordo disciplina i rapporti tra Comune e MuNDA per l’organizzazione dell’evento, con il Museo nazionale che curer? gli aspetti scientifici e organizzativi della mostra, mentre il Comune garantir? il supporto amministrativo, il coordinamento e la strategia comunicativa e l’erogazione delle risorse previste – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con questo atto amministrativo consolidiamo un progetto di straordinaria rilevanza scientifica e culturale, che arricchir? il programma dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e rafforzer? il ruolo della nostra citt? nel panorama artistico internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La collaborazione con il Museo Nazionale d’Abruzzo e con le principali istituzioni culturali rappresenta un tassello fondamentale della strategia con cui intendiamo valorizzare il patrimonio storico e artistico aquilano, trasformandolo in un motore di sviluppo e di attrattivit? per il territorio”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

