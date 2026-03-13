L’Aquila 2026, la Giunta comunale approva il progetto dell’artista JR: la città e il cratere 2009 diventano una grande opera collettiva

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il territorio dell’Aquila si prepara a diventare una grande opera d’arte partecipata – si legge sul sito web ufficiale. La Giunta comunale ha approvato una nuova edizione di “Inside Out – The People’s Art Project by JR”, iniziativa globale dell’artista francese JR che coinvolger? direttamente cittadini e comunit? del territorio nell’ambito del percorso per L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. L’Azione di Inside Out, guidata da ArtsFor, porter? nel capoluogo abruzzese una delle pi? celebri esperienze di arte pubblica partecipata a livello internazionale – Oltre 2.000 cittadini dell’Aquila e del territorio circostante saranno invitati a diventare protagonisti dell’opera, attraverso una serie di incontri, conversazioni e momenti di confronto che porteranno alla realizzazione dei loro ritratti fotografici. I volti dei partecipanti verranno poi trasformati in grandi manifesti in bianco e nero che saranno installati nello spazio urbano, dando vita a una grande installazione artistica collettiva capace di raccontare la comunit? aquilana e il suo territorio – recita il testo pubblicato online. L’Azione partecipativa si inserisce nel programma “L’Aquila citt? territorio”, reso possibile nell’ambito del programma di sviluppo ReStart, e punta a rafforzare il ruolo della cultura come strumento di coesione sociale, valorizzazione delle aree interne e partecipazione civica – L’iniziativa fa parte di un anno ricco di appuntamenti e progetti culturali che accompagnano L’Aquila nel 2026, contribuendo a costruire un calendario di eventi capace di valorizzare il territorio, coinvolgere la comunit? e rafforzare il posizionamento internazionale della citt?.Il progetto si ispira allo spirito globale di Inside Out, piattaforma artistica lanciata da JR nel 2011 dopo il TED Prize e diventata negli anni un movimento internazionale con oltre 2.600 azioni collettive realizzate in 152 Paesi e pi? di 500.000 ritratti raccolti. All’Aquila l’iniziativa sar? accompagnata dal motto “Siamo comunit?”, un messaggio che intende valorizzare il senso di appartenenza e il legame tra la citt? e i territori del cratere sismico, in un momento simbolico per il percorso di rinascita e per il futuro culturale del capoluogo – recita il testo pubblicato online. “Portare all’Aquila il progetto di JR significa dare forma concreta a uno dei principi alla base dell’anno da Capitale: mettere al centro le persone e la comunit?. Attraverso i volti dei cittadini racconteremo la nostra identit?, la forza del territorio e il percorso di rinascita che stiamo vivendo – Sar? un’opera collettiva che appartiene a tutti e che porter? L’Aquila e le aree circostanti dentro una rete internazionale di arte pubblica e partecipata”, dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Il progetto prevede la realizzazione dei ritratti dei partecipanti e la successiva installazione dei poster in grande formato negli spazi della citt?, trasformando L’Aquila in una grande galleria d’arte a cielo aperto e coinvolgendo direttamente cittadini, associazioni e realt? del territorio – recita il testo pubblicato online.

