L’Aquila 2026: nasce il comitato di sostegno “Coordinamento per L’Aquila 2026”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Giunta comunale ha approvato la costituzione e lo statuto del comitato di sostegno per l’anno da Capitale italiana della cultura, denominato “Coordinamento per L’Aquila 2026 – Citt? Multiverso”.L’iniziativa sar? ora sottoposta al Consiglio comunale, che dovr? pronunciarsi sulla proposta di deliberazione contenente l’adesione formale dell’Ente in qualit? di socio fondatore promotore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’istituzione del comitato rappresenta uno degli strumenti centrali della governance del programma L’Aquila 2026 con l’obiettivo di sostenere e cofinanziare progetti artistici e culturali coerenti con il dossier, favorire attivit? di raccolta fondi (fundraising) e consolidare il coinvolgimento del tessuto economico e sociale cittadino in vista dell’appuntamento del prossimo anno – Il Comitato nasce su iniziativa congiunta del Comune dell’Aquila, dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) della provincia dell’Aquila e della Fondazione Cassa di Risparmio, che ne sono i soci fondatori promotori.Lo statuto prevede quattro categorie di membri: fondatori promotori, sottoscrittori dell’atto costitutivo; fondatori, nominati dal consiglio direttivo, tra soggetti pubblici o privati che contribuiscano al fondo di dotazione con la stessa quota dei fondatori promotori; soci sostenitori, siano essi enti o privati; soci ordinari – precisa il comunicato. Il comitato, senza fini di lucro, avr? durata iniziale di 18 mesi, prorogabile, comunque non oltre il 31 dicembre 2027.L’organismo operer? in collaborazione con istituzioni, enti pubblici e privati, garantendo al tempo stesso che la governance complessiva del programma, la titolarit? del dossier e dei finanziamenti ministeriali, nonch? la propriet? e la concessione d’uso del logo “L’Aquila 2026” restino in capo al Comune – “La costituzione di questo organismo – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso il 2026. La Capitale italiana della cultura non ? solo un obiettivo colto, ma soprattutto un’occasione concreta di crescita per l’intero territorio – riporta testualmente l’articolo online. ? nostra intenzione, attraverso questo strumento, mobilitare le migliori energie, coinvolgere le realt? economiche, sociali e culturali a livello nazionale e costruire, insieme, un progetto che abbia effetti duraturi sulla vita della comunit?. Grazie ad Ance e a Fondazione Carispaq, che incarnano pienamente lo spirito di un territorio unito dalle mille potenzialit?”.

