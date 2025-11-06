L’Aquila 2026: nel programma il progetto “SOND – The School of Narrative Dance” di Marinella Senatore 

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si arricchisce il cartellone dell’Aquila Capitale Italiana della cultura 2026 con un nuovo grande progetto internazionale che unisce arte contemporanea, partecipazione e inclusione: “SOND – The School of Narrative Dance” ideato dall’artista Marinella Senatore – Il progetto, finanziato dal Comune dell’Aquila, approvato dalla Giunta e validato dal Comitato dei garanti ? stato promosso e presentato dalla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo che ne coordiner? la realizzazione – Si tratta di una grande performance collettiva e partecipata che trasformer? la citt? in un palcoscenico diffuso, coinvolgendo cittadini, associazioni, scuole e realt? culturali locali in una parata di danza, musica, teatro e creativit? condivisa – si apprende dal portale web ufficiale. The School of Narrative Dance ? un format ideato da Marinella Senatore, gi? realizzato in citt? come Roma, Modica, Rivoli e Quito (Ecuador), che promuove la danza come linguaggio di narrazione e partecipazione, in grado di restituire alla collettivit? un ruolo attivo nella costruzione di senso, identit? e comunit?.“La collaborazione con il MAXXI L’Aquila – sottolinea il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – rappresenta un tassello significativo del percorso verso il 2026. Con questo progetto, che intreccia arte contemporanea e partecipazione, L’Aquila conferma la propria vocazione a essere laboratorio di rinascita e innovazione culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Marinella Senatore ? un’artista di fama internazionale, capace di coniugare linguaggi diversi e di trasformare la partecipazione collettiva in un potente strumento di coesione sociale – si apprende dalla nota stampa. Con ogni iniziativa – ha aggiunto Biondi – costruiamo esperienze che raccontano capacit? di rigenerarsi e guardare al futuro – riporta testualmente l’articolo online. La cultura, come dimostra questa collaborazione con il MAXXI L’Aquila e Marinella Senatore, ? una delle forme pi? alte di rinascita civile e sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un territorio, mille capitali”.Il progetto di Marinella Senatore si aggiunge alle iniziative gi? annunciate nelle scorse settimane, tra cui il Premio Nazionale delle Arti, l’Evento delle Accademie, la mostra “Architettura e Urbanistica in Abruzzo 1930–1960” e il Festival ItARTS – Back to L’Aquila, contribuendo a definire il mosaico diffuso di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.Il calendario completo delle iniziative sar? presentato nel corso di un appuntamento nazionale con istituzioni e partner strategici, che illustrer? il programma complessivo e le linee guida dell’anno da Capitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. CREDIT FOTOCredit ImmagineMarinella Senatore 1977THE SCHOOL OF NARRATIVE DANCE, Afterglow, 2022Performance at Battersea Power Station, LondonCourtesy the Artist and Mazzoleni, London – TorinoPhoto Christina Almeida

