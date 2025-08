L’Aquila 2026: Palazzo Spaventa ospiterà attività per Capitale Italiana della Cultura

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Lo storico e prestigioso Palazzo Spaventa, in via Bafile, ospiter? alcune attivit? connesse a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.La giunta comunale, infatti, ha approvato lo schema di contratto di comodato gratuito, di durata biennale, con cui verr? messo a disposizione del Comune l’immobile di propriet? dell’Ente non commerciale “Provincia di Napoli della Compagnia di Ges?”. Tale accordo permetter? di utilizzare lo storico immobile tardo ottocentesco, situato in pieno centro storico, per lo svolgimento di iniziative culturali legate all’appuntamento del prossimo anno – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it