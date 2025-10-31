L’Aquila 2026: sei Accademie di Belle arti unite per Capitale Italiana della cultura. Svelato un altro “pezzo del programma

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Giunta comunale, alla luce delle valutazioni favorevoli del Comitato dei garanti, ha approvato l’inserimento del progetto espositivo “Evento delle Accademie” nel cartellone degli eventi previsti il prossimo anno per L’Aquila 2026 – Capitale italiana della cultura – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto ha lo scopo di realizzare una mostra tematica dedicata alla scultura contemporanea, con la partecipazione attiva di studenti e docenti altamente qualificati provenienti da Accademie selezionate su scala nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Capofila e soggetto coordinatore dell’iniziativa sar? l’Accademia di Belle arti dell’Aquila, presieduta da Rinaldo Tordera e diretta da Marco Brandizzi, che, d’intesa con il Comune, ha individuato cinque istituzioni come partner per la realizzazione e il coordinamento delle attivit? artistiche: quelle di Roma, Napoli, Brera, Carrara e Ravenna – si legge sul sito web ufficiale. La Giunta ha anche approvato uno schema di convenzione che sar? sottoscritto tra le parti dopo una prima fase di selezione delle opere, nella primavera del prossimo anno – riporta testualmente l’articolo online. Nello specifico, il concept curatoriale individuato ruota attorno al tema “Azione, relazione e ambiente”, con la realizzazione di opere che contemplino diversi elementi, tra cui l’utilizzo di materiali e luce naturale, la creazione di opere interattive con il pubblico e integrate al paesaggio urbano – L’obiettivo finale ? quello di rafforzare il ruolo dell’arte come motore di rigenerazione territoriale, sostenendo i giovani artisti e favorendone la cooperazione interistituzionale, nel segno della cultura e dell’innovazione – si apprende dalla nota stampa. “Si aggiunge un tassello importante al mosaico di iniziative che accompagneranno L’Aquila nel percorso verso il 2026. La collaborazione con alcune tra le pi? prestigiose Accademie italiane non solo valorizza la vocazione artistica e formativa della nostra citt?, ma rappresenta anche un’occasione concreta di crescita per i giovani talenti – L’Aquila ? un laboratorio di creativit? e dialogo tra le arti, un luogo dai mille e talentuosi capitali umani”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha aggiunto: “Dopo il Premio Nazionale delle Arti, l’Accademia ? protagonista con altri cinque prestigiosi istituti italiani, proprio all’Aquila”.Si ricorda che il calendario complessivo delle iniziative dell’anno da Capitale sar? presentato nel corso di un appuntamento nazionale con le istituzioni e i partner strategici del progetto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it