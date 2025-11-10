L’Aquila 2026: via libera al progetto espositivo del MAXXI curato da Maurizio Cattelan e Marta Papini

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato la deliberazione che inserisce ufficialmente nel programma di L’Aquila Capitale Italiana della cultura 2026 un progetto espositivo curato dall’artista Maurizio Cattelan e dalla curatrice Marta Papini e realizzato dal MAXXI L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa, promossa e finanziata dal Comune dell’Aquila, ha un valore complessivo di 874.000 euro, di cui 784.000 a valere sul Programma Restart 2.Il progetto, di forte valore simbolico e artistico, si pone in piena coerenza con gli obiettivi del dossier “L’Aquila Citt? Multiverso”, fondato sui principi di coesione sociale, innovazione e sostenibilit?.“Il progetto del MAXXI, firmato da due figure di rilievo assoluto come Maurizio Cattelan e Marta Papini, rafforza la nostra visione di una citt? che, attraverso la cultura, rigenera se stessa e genera futuro – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Si tratta di uno degli interventi strategici che accompagneranno l’anno da Capitale Italiana della cultura, consolidando la collaborazione tra il Comune, il MAXXI L’Aquila e le principali istituzioni museali cittadine – Ho avuto modo di confrontarmi con Cattelan proprio all’Aquila, la scorsa estate: la sua energia creativa e il suo sguardo ironico e profondo rappresentano al meglio lo spirito del nostro percorso verso il 2026. Un territorio, mille capitali”.Il progetto si aggiunge alle iniziative gi? annunciate nelle scorse settimane, tra cui il Premio Nazionale delle Arti, l’Evento delle Accademie, la mostra “Architettura e Urbanistica in Abruzzo 1930–1960”, il Festival ItARTS – Back to L’Aquila e la performance “The School of Narrative Dance” di Marinella Senatore, contribuendo a delineare il mosaico diffuso di L’Aquila 2026.Il calendario completo delle iniziative sar? presentato nel corso di un appuntamento nazionale con istituzioni e partner strategici, che illustrer? il programma complessivo e le linee guida dell’anno da Capitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

