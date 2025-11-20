L’Aquila 2026: via libera al programma Restart da 1,5 milioni di fondi per programmare eventi e iniziative nell’anno di Capitale della cultura

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato oggi l’atto di indirizzo e la programmazione delle risorse Restart per l’annualit? 2026, destinando 1,5 milioni di euro allo sviluppo delle attivit? culturali e all’attrattivit? turistica del cratere sismico, in ragione del titolo di Capitale Italiana della cultura 2026.Le risorse, legate all’intervento “Sviluppo delle potenzialit? culturali per l’attrattivit? turistica del cratere”, saranno ripartite su quattro filoni di intervento, con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale e sostenere istituzioni, enti e realt? creative del territorio: 900mila euro (Filone A) saranno destinati al sostegno delle istituzioni culturali riconosciute dal ministero della Cultura e degli enti Afam; 125 mila euro (Filone B1) sono stati predisposti per i progetti individuati direttamente dall’Amministrazione, tra cui la Notte dei Ricercatori (50mila euro) e il Festival delle Citt? del Medioevo (75mila euro); la somma di 325 mila euro (Filone B2) finanzier? i progetti proposti dai soggetti culturali dell’area del cratere 2009, tramite avviso pubblico; altri 150 mila euro (Filone C) sono rivolti alle iniziative culturali di rilievo nazionale nei comuni del cratere, escluso L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. L’integrazione delle Linee Guida Restart 2024/2026 reintroduce per il 2026 il Filone B2, volto ad ampliare la partecipazione e a favorire la vivacit? culturale del territorio proprio l’anno prossimo – recita il testo pubblicato online. “Vogliamo che il 2026 sia un anno in cui ogni angolo della citt? e del territorio racconti qualcosa, che si accenda e sorprenda – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – nel pieno spirito del nostro percorso verso l’anno della Cultura: ‘Un territorio, mille capitali’. Per questo abbiamo scelto di allargare la platea dei beneficiari: la cultura ? un’opportunit? che va condivisa coinvolgendo le comunit? e i suoi talenti”.La programmazione anticipata delle risorse consentir? di predisporre in tempi coerenti il calendario degli eventi e delle iniziative collegate al progetto L’Aquila Citt? Multiverso che guider? il percorso della citt? nel 2026 secondo i quattro assi strategici della Nuova Agenda Europea della Cultura: coesione sociale, benessere, innovazione e sostenibilit?.

