mercoledì, Febbraio 25, 2026
Politica

L’Aquila, 28 alloggi per Forze dell’Ordine nell’ex Ferro di Cavallo: Masci ringrazia Marsilio e Sospiri per riqualificazione area

Carlo Masci, assessore regionale alla Sicurezza, ha espresso la sua gratitudine al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e alla Giunta regionale per l’assegnazione di 28 alloggi destinate ai nuclei familiari di appartenenti alle Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Forze Armate e Vigili del Fuoco che prestano servizio in Abruzzo. Gli alloggi verranno ricostruiti nell’area dell’ex ferro di cavallo, un luogo simbolo della criminalità che è stato abbattuto con grande determinazione.

Masci ha sottolineato che fin dall’inizio si era deciso di destinare quegli spazi ad un uso diverso, in modo da eliminare definitivamente l’incubo rappresentato dalla presenza dei criminali per i cittadini onesti. Il progetto di riqualificazione dell’area si sta finalmente concretizzando, garantendo un futuro migliore agli abitanti del quartiere.

Il politico ha ringraziato anche il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, per il suo costante supporto nel progetto di rinascita della zona, che è stata identificata come la più sensibile e fragile della città.

Si tratta di un importante passo avanti nella lotta alla criminalità e nella valorizzazione delle Forze dell’Ordine che svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza della comunità abruzzese. La sinergia istituzionale tra le varie figure coinvolte ha permesso di ottenere questo risultato positivo, che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a ridurre il degrado urbano.

La giornata di oggi è stata definita “una bella giornata” da Masci, che ha evidenziato come il lavoro di squadra abbia portato dei frutti concreti e tangibili. La garanzia sui futuri inquilini degli alloggi rappresenta un passo avanti importante nella riqualificazione dell’intera area, che si trasformerà in un luogo più sicuro e vivibile per tutti i cittadini.

La notizia dell’assegnazione degli alloggi alle Forze dell’Ordine nell’area dell’ex ferro di cavallo è stata accolta con entusiasmo e speranza da parte della comunità locale, che vede finalmente realizzarsi un progetto atteso da tempo e che contribuirà a ridare dignità al quartiere.

