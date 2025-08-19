L’Aquila – 731° Perdonanza, convocazione conferenza stampa Perdonanza LIS

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Gioved? 21 agosto, alle ore 11 nella Sala Conferenze di Palazzo Margherita, si svolger? una conferenza stampa per presentare le nuove iniziative che verranno proposte in occasione della Perdonanza LIS (Lingua dei Segni Italiana).Parteciperanno l’assessore con delega al Turismo, Ersilia Lancia, il Disability Manager del Comune dell’Aquila, Alessia Venta, il presidente dell’Ente nazionale sordi dell’Aquila, Francesco Mastropietro – riporta testualmente l’articolo online.
