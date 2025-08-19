- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Agosto 19, 2025
Attualità

L’Aquila – 731° Perdonanza, convocazione conferenza stampa Perdonanza LIS

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Gioved? 21 agosto, alle ore 11 nella Sala Conferenze di Palazzo Margherita, si svolger? una conferenza stampa per presentare le nuove iniziative che verranno proposte in occasione della Perdonanza LIS (Lingua dei Segni Italiana).Parteciperanno l’assessore con delega al Turismo, Ersilia Lancia, il Disability Manager del Comune dell’Aquila, Alessia Venta, il presidente dell’Ente nazionale sordi dell’Aquila, Francesco Mastropietro – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

