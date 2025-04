L’Aquila, 99° giuramento dei Vigili del Fuoco: il discorso del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Questa piazza, qualche istante dopo le 3,32 del 6 aprile 2009, accoglieva chi fuggiva, dalle macerie delle proprie case, con un portato pesante di disperazione – Oggi abbraccia voi, allievi del 99? corso dei Vigili del Fuoco, per il giuramento che quest’anno si traduce nell’omaggio ad una citt? e ad un territorio che 16 anni fa hanno visto in azione i vostri colleghi, patrimonio emozionale e salvifico per noi aquilani.Con il giuramento sarete al servizio della comunit? e nell’azione potrete meglio comprendere il valore della vostra missione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per noi tutti, i Vigili del Fuoco sono creature mitologiche e tenaci, che si muovono tra le macerie, tra le fiamme, nelle acque tracimanti.E, nell’immaginario di ogni bambino, di ogni tempo e di ogni angolo della terra, sono visti come dei supereroi.I Vigili del Fuoco sono degli impavidi “risolutori” nei disastri naturali, straordinari professionisti della solidariet?, che trasformano la disperazione in speranza e il dolore in poetica della sopravvivenza – si apprende dal portale web ufficiale. Rammentando il film di quei giorni di passione, in ogni angolo ferito della citt? e del territorio aquilano si vedono i Vigili del Fuoco con l’“armatura” d’ordinanza, instancabili funamboli, stuntman per necessit?, portatori di p?etas.Ecco l’elicottero bianco e rosso, eccoli arrampicati sulle funi o sui carrelli, fissati sul braccio di una gru, per verificare le condizioni della cupola del Valadier; eccoli scavare “a mani nude”, per non provocare ulteriori danni a chi ? rimasto intrappolato, tra le macerie della Casa delloStudente o tra le rovine della basilica di Santa Maria di Collemaggio: loro e ancora loro, i Vigili del Fuoco, testimoni della nostra Spoon River.L’Aquila, 16 anni fa, per dirla con Sofocle, ? stata vittima della tirannia del Caso che si ? tradotta in tragedia, ma che – grazie anche al generoso impegno del vostro corpo civile – oggi vive la gioia della rinascita e il fascino della costruzione del futuro – Sappiamo l’impegno gravoso del Presidente del Consiglio in questa complessa fase di tensioni internazionali, il suo ruolo equilibrato, le sue capacit? diplomatiche, la sua sensibilit? politica e gli obiettivi che si ? prefissata per rendere l’Italia un Paese pi? competitivo e sicuro – riporta testualmente l’articolo online. La sua presenza sta a testimoniare non solo la rinnovata vicinanza ai cittadini aquilani – che non ? mai venuta meno da quella buia notte del 2009 che la vide affrontare un viaggio, verso la nostra terra, temerario e portatore di empatica umanit? – ma anche il voler celebrare la forza della solidariet?, della condivisione, dell’accoglienza del vostro Corpo, che ? una parte non secondaria della bellezza del nostro Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi assistiamo al riconoscimento, di grande valore istituzionale e morale, nei confronti dei Vigili del Fuoco, di voi tutti che, con ineguagliabile responsabilit?, siete portatori di speranza e costruttori di pace ovunque andiate, dovunque siate chiamati ad operare – Perch?, quella dei Vigili del Fuoco ? una storia di eccellenza, di umanit?, di senso del dovere, che per Kant ? un principio morale; per i cattolici il dovere verso Dio che si traduce in un impegno verso gli altri.Per i Vigili del Fuoco il senso del dovere ? una forza motivazionale che li porta ad agire in modo giusto e necessario: ? l’umilt? del loro coraggio che ha il sopravvento assoluto sulla paura – si apprende dal portale web ufficiale. In questi 16 anni, la nostra riconoscenza nei confronti del corpo dei Vigili del Fuoco non ? mai venuta meno, come dimostra il conferimento della cittadinanza onoraria – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie per esserci stati e per esserci per la nostra comunit?, grazie per essere una inestimabile certezza sempre e in particolar modo in questo momento storico – Grazie per averci donato conforto, per aver pianto con noi, per esserci stati nel cortile della caserma della Guardia di Finanza accanto a quelle bare allineate, tra le quali le bianche coperte di peluche – si apprende dalla nota stampa. Il nostro cuore per sempre si riconoscer? nel vostro – recita il testo pubblicato online. Viva i Vigili del Fuoco, viva L’Aquila e la sua rinascita – Pierluigi Biondi Sindaco dell’Aquila

