L’Aquila, A scuola di Perdonanza 2, la festa degli studenti a Palazzo Margherita

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Cento bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Aquila e di una “cintura” di Comuni del comprensorio parteciperanno con i loro docenti domani, marted? 27 maggio, alle ore 11, nella sala conferenze del Municipio di Palazzo Margherita, in rappresentanza degli istituti coinvolti, all’evento conclusivo della seconda edizione del progetto “A scuola di Perdonanza 2”, voluto dal Comitato Perdonanza in collaborazione con il Comune dell’Aquila e l’Ufficio Scolastico Regionale per diffondere alle nuove generazioni la cultura del “primo Giubileo della storia” nonch? la conoscenza della figura di Celestino V.All’incontro sar? presente il sindaco del capoluogo abruzzese e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi, con altri interlocutori istituzionali – Il progetto ha coinvolto pi? di 500 ragazzi di oltre dieci istituti scolastici comprensivi, statali e paritari, del territorio aquilano e dei Comuni di Barisciano, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fossa, Lucoli, Montereale, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, San Demetrio ne’ Vestini, Scoppito e Tornimparte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso di un anno straordinario, in cui ? stato eletto un nuovo Papa, Leone XIV, che ha celebrato la sua prima messa con le vesti indossate dal predecessore Francesco alla Perdonanza 2022, i ragazzi partecipanti hanno lavorato su tre differenti modalit? espressive: un pannello 70×100 centimetri, contenente un’illustrazione con argomento “La Perdonanza”; un filmato, della durata di 1 minuto, a tema “L’Aquila e il Giubileo 2025”; e infine, ideando e realizzando una casella di un nuovo gioco a tema Perdonanza e Celestino che verr? creato, alla fine di questa edizione, con il contributo di tutte le scuole partecipanti, come un “gioco dell’oca” o un “Monopoly” semplificato – riporta testualmente l’articolo online. Nell’evento conclusivo verr? mostrato ai ragazzi e ai loro docenti un video montato dei loro lavori, che verr? trasmesso anche a fine agosto, nel corso della 731esima Perdonanza – I partecipanti potranno visitare il complesso dei loro disegni e manufatti allestito nella Pinacoteca del Municipio (inaugurata nel 2024 dalla prima edizione di questo stesso progetto), in una mostra che rester? allestita fino alla prossima edizione dell’annuale giubileo aquilano – riporta testualmente l’articolo online.

