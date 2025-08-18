L’Aquila, ABRUZZO IN CONCERTO. Un viaggio tra musica, poesia e identità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Marted? 19 agosto, alle ore 10.00, nella Sala Pre-Consiliare del Comune dell’Aquila in Piazza Palazzo, si terr? la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “Abruzzo in Concerto”, organizzato dall’associazione culturale Che Spettacolo la Vita – Onlus.Alla conferenza stampa parteciper? il Vice Sindaco dell’Aquila e Coordinatore del Comitato Perdonanza, Raffaele Daniele, insieme ai rappresentanti dell’associazione culturale – si apprende dalla nota stampa. Lo spettacolo rappresenta un intenso omaggio alla terra d’Abruzzo, alla sua anima profonda, alle montagne maestose e al mare che custodisce storie e memorie – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Abruzzo in Concerto” si inserisce tra le manifestazioni previste nel programma “Aspettando la 731? Perdonanza Celestiniana – si legge sul sito web ufficiale. Lo spettacolo sar? un viaggio emozionale che unir? linguaggi artistici diversi per raccontare un Abruzzo “forte e gentile”, capace di parlare al cuore con la potenza delle sue radici e con la modernit? dei suoi interpreti.“Abruzzo in Concerto” si terr? gioved? 21 agosto 2025, alle ore 21.00 all’Aquila al teatro alla Scalinata di San Bernardino – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it