L’Aquila: Abruzzo modello per la riduzione delle liste d’attesa, dati Agenas premiano lavoro della Regione

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dall’Abruzzo nella riduzione delle liste d’attesa nel settore sanitario. Secondo Verrecchia, i dati diffusi da Agenas evidenziano il lavoro serio e concreto della Regione Abruzzo guidata dall’assessore Nicoletta Verì.

“Nel primo quadrimestre del 2026 – ha sottolineato Verrecchia – l’Abruzzo ha garantito le prime visite urgenti, con priorità U entro 72 ore, nell’85,6% dei casi e quelle programmate, con priorità P entro 120 giorni, nell’84,9% delle prescrizioni, dati superiori alla media nazionale”. Questi risultati, secondo il capogruppo, confermano che le misure adottate dal governo regionale stanno producendo effetti positivi per i cittadini.

Verrecchia ha evidenziato che l’Agenas ha citato l’Abruzzo come un modello per la concentrazione del piano di governo delle liste d’attesa sulle classi di priorità più urgenti, registrando un miglioramento rispetto ai dati del 2025. Il capogruppo ha sottolineato anche che la Regione è consapevole delle criticità ancora presenti su alcune classi e sugli esami diagnostici, ma che sta già lavorando per armonizzare le procedure e contrastare l’inappropriatezza prescrittiva.

Nonostante le criticità, l’Abruzzo mantiene risultati competitivi rispetto ad altre regioni italiane, posizionandosi sopra territori come Umbria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sardegna e Provincia di Trento. Verrecchia ha concluso sottolineando l’impegno continuo per garantire ai cittadini abruzzesi una sanità efficiente, moderna e in grado di rispondere prontamente ai bisogni di cura, valorizzando il lavoro degli operatori sanitari e delle strutture regionali.