L’Aquila accoglie l’ambasciatore del Sudafrica in Italia, Nosipho Jezile: incontro a Palazzo Margherita con il sindaco Biondi  

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto l’ambasciatore della Repubblica del Sudafrica in Italia, Nosipho Jezile, oggi nella sede della municipalit? a Palazzo Margherita – si legge sul sito web ufficiale. La diplomatica, infatti, parteciper? alla 731? edizione della Perdonanza Celestiniana, nella serata di apertura delle celebrazioni.L’incontro, che segue a quello del 2021, ? stato occasione per affrontare numerosi temi di comune interesse, a partire dai valori di pace, inclusione e solidariet?, al centro sia della presidenza sudafricana del G20 che della Perdonanza Celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale. Sono state inoltre condivise prospettive di collaborazione in diversi ambiti: dalle tecniche geologiche e dal monitoraggio sismico – su cui L’Aquila pu? offrire competenze ed esperienze di rilievo internazionale – alle energie rinnovabili, fino al settore culturale, con possibili sinergie in campo cinematografico (anche attraverso la Film Commission Abruzzo) e nel dialogo tra le Accademie di Belle Arti e le Universit?.“L’Aquila vanta una solida tradizione nella scultura e i giovani della nostra Accademia hanno contribuito al restauro di importanti edifici storici come il monastero di Santa Caterina e il Palazzo Farinosi Branconi, solo per citarne alcuni – Sarebbe un onore avviare progetti di collaborazione con le Accademie sudafricane”, ha sottolineato il sindaco Biondi.Il primo cittadino ha ricordato anche il legame storico tra L’Aquila e il Sudafrica, che affonda le radici nella citt? di Durban, grazie a Luigi “Gigino” Buccimazza, originario del comune aquilano di Rocca di Mezzo e grande amico di Antonio Di Zitti, campione e allora presidente dell’Aquila Rugby. In citt?, infatti, tra gli anni Ottanta e Novanta, giunsero numerosi campioni sudafricani come Rob Louw, Thys Burger, Gysie Pienaar, Rudi Visagie, Joel Stransky, Danie Gerber e Wim Visser. Proprio Visser, giunto giovanissimo all’Aquila, fu protagonista dello storico scudetto del 1994, testimoniando con la sua carriera il forte legame sportivo e umano tra le due comunit?, ed era presente stamani all’incontro – riporta testualmente l’articolo online. L’ambasciatore Jezile, dal canto suo, si ? detta onorata della partecipazione alla Perdonanza, “per gli ideali di pace e riconciliazione che sono gli stessi che animavano il presidente Nelson Mandela – viene evidenziato sul sito web. ? per questo che ci sentiamo profondamente legati all’Aquila e al rito dell’evento celestiniano – aggiunge testualmente l’articolo online. Peraltro i temi del G20 sono proprio quelli di solidariet? e inclusione che ci accomunano con il capoluogo abruzzese e con Celestino V”.

