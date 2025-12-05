- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 5, 2025
Attualità

L’Aquila accoglie l’Ambasciatore dell’Azerbaigian. Incontro istituzionale a Palazzo Margherita con assessore Lancia

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Questa mattina,  a Palazzo Margherita, l’assessore Ersilia Lancia, con delega ai Rapporti internazionali, ha incontrato S.E. Rashad Aslanov, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia – si legge sul sito web ufficiale. L’Azerbaigian ? un Paese del Caucaso meridionale, con capitale Baku, noto per le sue risorse energetiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. S.E. Aslanov, in carica dal 2023, ? un diplomatico con ampia esperienza internazionale, gi? ambasciatore in diversi Paesi dell’America Latina – viene evidenziato sul sito web. L’incontro si inserisce nel quadro delle relazioni bilaterali Italia–Azerbaigian, caratterizzate da una forte cooperazione in ambito energetico, economico, culturale e accademico, e rappresenta un’occasione per approfondire possibili collaborazioni con la citt? dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. “La visita dell’Ambasciatore Aslanov ? un segnale importante dell’attenzione internazionale verso la nostra citt?. L’Aquila vuole consolidare la propria rete di relazioni e aprirsi a nuove opportunit? di dialogo, cultura e sviluppo – Questo incontro rappresenta un passo significativo in quella direzione” ha dichiarato l’assessore Lancia –  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

