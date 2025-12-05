L’Aquila accoglie l’Ambasciatore dell’Azerbaigian. Incontro istituzionale a Palazzo Margherita con assessore Lancia

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Questa mattina, a Palazzo Margherita, l’assessore Ersilia Lancia, con delega ai Rapporti internazionali, ha incontrato S.E. Rashad Aslanov, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia – si legge sul sito web ufficiale. L’Azerbaigian ? un Paese del Caucaso meridionale, con capitale Baku, noto per le sue risorse energetiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. S.E. Aslanov, in carica dal 2023, ? un diplomatico con ampia esperienza internazionale, gi? ambasciatore in diversi Paesi dell’America Latina – viene evidenziato sul sito web. L’incontro si inserisce nel quadro delle relazioni bilaterali Italia–Azerbaigian, caratterizzate da una forte cooperazione in ambito energetico, economico, culturale e accademico, e rappresenta un’occasione per approfondire possibili collaborazioni con la citt? dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. “La visita dell’Ambasciatore Aslanov ? un segnale importante dell’attenzione internazionale verso la nostra citt?. L’Aquila vuole consolidare la propria rete di relazioni e aprirsi a nuove opportunit? di dialogo, cultura e sviluppo – Questo incontro rappresenta un passo significativo in quella direzione” ha dichiarato l’assessore Lancia –

