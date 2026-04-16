L’Aquila accoglie studenti portoghesi: scambio Erasmus+ con l’I.I.S. “Andrea Bafile”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Questa mattina, presso la Sala Consiliare di Palazzo Margherita, l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, ha accolto – su delega del Sindaco Pierluigi Biondi – una delegazione di studenti e studentesse provenienti dal Portogallo, nell’ambito di un progetto di scambio interculturale Erasmus+ promosso dall’I.I.S. “Andrea Bafile” dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Il gruppo portoghese proviene dall’Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, situato a Joane, nel Comune di Vila Nova de Famalic?o (distretto di Braga), istituto con cui la scuola aquilana ha avviato un percorso di collaborazione internazionale – si apprende dalla nota stampa. All’iniziativa hanno partecipato 10 studenti e studentesse dell’I.I.S. “Andrea Bafile”, di et? compresa tra i 15 e i 16 anni, accompagnati dalla docente referente prof.ssa Alessia Onofri, e 12 studenti portoghesi coetanei, tra cui 2 con bisogni educativi speciali, accompagnati dalla docente referente Elisabete Maria Ferreira Marques e dalle assistenti per il sostegno Lucia Alexandra de Oliveira Freitas e Sandra Maria da Costa Ferreira – si legge sul sito web ufficiale. Durante il soggiorno a L’Aquila, gli studenti portoghesi saranno ospitati dalle famiglie degli studenti aquilani coinvolti nel progetto e prenderanno parte a un programma di attivit? che prevede, oltre agli incontri istituzionali, visite ai principali luoghi di interesse della citt? e del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto si inserisce nel programma europeo Erasmus+, iniziativa dell’Unione Europea dedicata all’istruzione, alla formazione, alla giovent? e allo sport, che promuove la mobilit? internazionale e la cooperazione tra scuole, universit?, enti di formazione e organizzazioni giovanili. “Il programma Erasmus+ rappresenta un’opportunit? fondamentale per gli studenti, perch? consente di confrontarsi con realt? internazionali, sviluppare competenze linguistiche e culturali e crescere come cittadini europei – aggiunge la nota pubblicata. Questi scambi promuovono inclusione, apertura e dialogo tra giovani di diverse nazionalit?, rafforzando valori condivisi e metodologie didattiche innovative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ringraziamento va anche all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, che da anni sostiene e promuove attivamente i programmi Erasmus+, contribuendo alla realizzazione di percorsi di mobilit? e scambio internazionale come questo – riporta testualmente l’articolo online. Il Comune dell’Aquila ? fortemente impegnato nel sostenere la mobilit? internazionale e la cooperazione educativa, anche attraverso la collaborazione con l’Universit? degli Studi dell’Aquila e con l’Erasmus Student Network. In questo percorso, le giovani generazioni rappresentano una risorsa strategica per costruire una comunit? pi? aperta, dinamica e connessa con l’Europa – viene evidenziato sul sito web. L’Aquila ? gi? oggi una citt? proiettata in una dimensione internazionale, rafforzata grazie al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026”, ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Giovanili Ersilia Lancia – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it